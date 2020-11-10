Руководство "Формулы-1" опубликовало предварительную версию календаря на 2021 год. В сезоне запланировано провести 23 этапа Гран-при.

"Королевские гонки" по традиции стартуют в Австралии (19-21 марта), а завершится в Абу-Даби (3-5 декабря). Гран-при России в Сочи пройдет с 24 по 26 сентября.

"Формула-1" не приедет во Вьетнам. Этот этап должен был дебютировать в чемпионате в нынешнем сезоне, но был отменен из-за пандемии. И это место в календаре пока вакантно. Две другие дебютные гонки - Гран-при Нидерландов и Саудовской Аравии - пройдут с 3 по 5 сентября и с 26 по 28 ноября соответственно.

Отметим также, что с организаторами этапов в Испании (7-9 мая) и Бразилии (12-14 ноября) не подписаны контракты.

В нынешнем сезоне, лидером которого является пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон, собирались провести 22 этапа, однако из-за коронавируса расписание сократился до 17 Гран-при.