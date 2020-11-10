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10.11.2020 10:12
Рубрика: В мире

Открыт прием заявок на возврат денег за билеты на Олимпиаду в Токио

Текст: Александр Ленин (Токио)

Организационный комитет "Токио-2020" открыл прием заявок на возврат средств за приобретенные билеты на летнюю Олимпиаду, проведение которой было отложено на год из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте оргкомитета.

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Процедура сдачи билетов несложная и подробно описана на указанном веб-ресурсе. Решившим отказаться от посещения состязаний необходимо до 30 ноября заполнить специальные электронные формы, после чего деньги автоматически поступят на банковские карты или будут выданы наличными.

Примечательно, что данная опция доступна только жителям японского государства, которые получило право на покупку билетов по результатам лотереи. Иностранным гражданам необходимо решать вопрос возврата билетов через представительства компаний, которые занимались их распространением.

Ожидается, что летняя Олимпиада будет организована в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. В середине ноября японскую столицу должен посетить президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который обсудит с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой детали подготовки к спортивному мероприятию в условиях распространения COVID-19.

В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио

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