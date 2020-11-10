Парламент Перу отстранил президента от должности

В понедельник вечером парламент Перу отстранил от должности президента страны Мартина Вискарру в связи с обвинениями в коррупции. Данное решение поддержали 105 депутатов, еще 19 человек высказались против, четверо воздержались. Голосование транслировалось на официальных страницах законодательного органа в соцсетях.

Согласно закону, пост президента должен занять спикер парламента Мерино де Лама, пишет РИА Новости. Церемония приведения к присяге нового главы республики состоится во вторник.

Мартину Вискарре вменялась в вину коррупция во время пребывания на посту губернатора департамента Мокегуа в 2011-2014 годах. Сам он категорически отвергает обвинения. По словам Вискарры, расследование прокуратуры в отношении его предполагаемых преступлений находится на предварительной стадии и основано на показаниях людей, которые стремятся сократить срок своего наказания, сотрудничая со следствием.