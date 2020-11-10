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10.11.2020 12:34
Рубрика: Власть

Песков назвал прекращение войны в Карабахе победой народов двух стран

Текст: Кира Латухина
Кровопролитие в Нагорном Карабахе остановилось, внутренне перемещенные лица и беженцы вернутся. Достигнутое соглашение - это победа народов Азербайджана и Армении, заявили в Кремле.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России

"Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос​​.

"Для того, чтобы война остановилась, и для того, чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы, они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий", - заметил представитель Кремля.

Иные размышления допустимы для политологов, но исходить надо, прежде всего, из того, что остановилось кровопролитие, считает Песков. За месяц обе стороны понесли огромное количество человеческих жертв, констатировал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул важность седьмого пункта заявления - о возвращении внутренне перемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Это будет под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Будет производиться обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Вот именно этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития, наверное, это самый главный итог", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Проблема Нагорного Карабаха

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