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10.11.2020 13:41
Рубрика: Общество

Победителями конкурса "Урок Победы" стали 33 педагога

Текст: Елена Новоселова
Подведены итоги Международного конкурса методических разработок "Уроки Победы". В финал вышло по три участника по каждой из 11 номинаций конкурса. Все они признаны победителями.
Заседание Организационного комитета Международного конкурса методических разработок "Уроки Победы". Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Заседание Организационного комитета Международного конкурса методических разработок "Уроки Победы". Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Заседание Организационного комитета Международного конкурса методических разработок "Уроки Победы". Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

"Успехов в деле воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности, любви к своему отечеству, интереса к прошлому нашей страны и сопричастности к будущему России", - пожелал им председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, подчеркнув, что конкурс по праву стал одним из главных событий Года памяти и славы.

Фото: Пресс-служба Ворлдскиллс Россия
Кадры по эталону

В частности, по масштабу. Так, в адрес оргкомитета поступило более 15 тысяч работ из всех регионов России и нескольких десятков стран мира. "По замыслу организаторов всем финалистам предстояло посетить Москву и побороться за победу, но, к сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции побудила нас скорректировать эти планы", - объяснил глава РИО онлайн-формат финала.

Однако все участники все равно получили возможность представить свои лучшие практики и проекты, а также познакомиться с достижениями коллег. "Серьезный отбор позволяет нам отказаться от призовых мест и с полным на то основанием признать победителями всех участников конкурса, вышедших в финал, - сообщил Нарышкин. - Призовой фонд будет распределен между ними в равных долях".

Все получат по 75 тысяч рублей, уточнил исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

Справка «РГ»

Конкурс нацелен на увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Прием заявок проводился по 11 номинациям. В их числе, помимо "Лучшего урока истории", также, например, "Лучший метапредметный урок", "Лучший социальный школьный проект", "Лучший урок изобразительного искусства" и т.д.

Общество Образование 75 лет Великой Победы

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