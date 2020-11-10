Помпео анонсировал отставку спецпредставителя США по Сирии

Джеймс Джеффри, который занимал посты спецпредставителя США по Сирии, а также по возглавляемой американцами международной антитеррористической коалиции, покидает свой пост в ноябре. Об этом объявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, Джеффри достиг "замечательных результатов" на этих постах, продвигая усилия Вашингтона по политическому урегулированию сирийского кризиса и создавая условия для разгрома ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). "Джеффри олицетворяет самое лучшее из нашего дипломатического корпуса", - цитирует ТАСС госсекретаря.

Отмечается, что теперь полномочия спецпредставителя по Сирии на себя возьмет заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоэл Рейберн, а координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс займется антитеррористической коалицией.