Накануне завершилась заявочная кампания чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года. Напомним: турнир пройдет в Москве с 21 по 28 ноября во дворце спорта Ирины Винер-Усмановой в статусе отборочного мероприятия к Олимпийским играм-2020.

Во время соревнований в столице России впервые с 2008 года призеры всех дисциплин определятся на одной арене. А ведь в последнее время традиционным было разделение турнира на два самостоятельных старта. В одном месте определялись сильнейшие в боулдеринге, в другом - в трудности и в скорости.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе федерации скалолазания России, в столицу России на ЧЕ-2020 собираются приехать представители Бельгии, Великобритании, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Первенство Старого Света - один из самых престижных международных турниров. В этом году дополнительный интерес соревнования вызывают в связи со статусом отборочного мероприятия к ОИ-2020. На кону одна путевка у мужчин и одна у женщин, которые будут разыграны по итогам дисциплины "многоборье". Борьба за них начнется с первых дней турнира: по результатам выступления на чемпионате Европы в отдельных дисциплинах (скорости, боулдеринге и трудности) будет определено по двадцать сильнейших скалолазов-универсалов, которые будут допущены до квалификации многоборья.

Напомним, что на данный момент определены по 16 участников ОИ из 20 у мужчин и женщин ( в том числе и наша чемпионка Юлия Каплина). Первый этап отбора на Олимпийские игры-2020 прошел в августе 2019 года на чемпионате мира в Хатиодзи. Вторым этапом стал Олимпийский квалификационный турнир в Тулузе (28 ноября - 1 декабря 2019 года).

Третья волна отбора - континентальные чемпионаты Европы, Азии, Америки, Африки и Океании. Триумфаторы соревнований в Москве станут 17-ми по счету обладателями олимпийских лицензий среди мужчин и женщин.