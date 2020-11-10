Премьер Беларуси отметил рост денежных доходов населения

"Результирующий показатель работы всей экономики - реальные денежные доходы выросли на 3,6%. Это выше, чем планировали. Реальная заработная плата увеличилась на 8%, в том числе в бюджетной сфере - почти на 14%, и прежде всего, в системе здравоохранения - на 22%", - сообщил премьер, подчеркнув при этом, что главной задачей, которую удалось решить кабинету в непростых экономических условиях, это - сохранение бесперебойной работы предприятий и отсутствие массового высвобождения работников.

"Неполная занятость на предприятиях по сравнению с маем сократилась в четыре раза", - уточнил Головченко. Более того, по его данным, число организаций с низким уровнем оплаты труда в этом году сократилось почти в десять раз. Кроме того, с июня ВВП постепенно восстанавливается и последние два месяца сохраняется на отметке 98,7%.

В тоже время премьер вынужден был признать объективным процесс снижения экспорта по таким позициям, как нефть и нефтепродукты, калий, на фоне ситуации на мировых рынках. Он обратил внимание и на падение экспорта тракторов, грузовых и легковых автомобилей, попросив коллег доложить, какие меры принимаются по восстановлению экспорта этих позиций до конца года.

С другой стороны, по его словам, даже "несмотря на распространяемую фальсификацию и раздуваемую извне истерию о неустойчивости экономики Беларуси, уже по оперативной информации за октябрь видно укрепление положительной динамики промышленного производства, прибавившего 0,6%".

Позитивная тенденция сохраняется, отметил глава правительства, и в аграрном секторе экономики, где добавленная стоимость приросла на 5,5%. Отмечен рост на 4% и строительной отрасли, а в секторе информации и связи эта цифра достигла, по данным статистики, 8,2%. Эту "динамику прироста нужно сохранить до конца 2020 года", - поручил премьер-министр.

Анализируя выполнение правительством задач, поставленных на предыдущем заседании президиума Совмина, он выделил четыре важнейших направления: экспорт, запасы готовой продукции, инвестиции и затраты. Но именно с этими задачами, признался премьер, пока справляются не все, напомнив, что запасы готовой продукции до конца 2020 года нужно снизить на 1 млрд белорусских рублей.

И хотя, в целом эта работа идет по графику, Головченко обратил внимание, что отставание есть в организациях Минпрома, "Беллегрома", Витебской области и Минска. Кроме того, затраты на производство и реализацию продукции подросли в Минпроме, Могилевской и Гомельской областях и в белорусской столице.