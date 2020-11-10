Президент Болгарии: Коррупция заменила в стране идеологию

Президент Болгарии Румен Радев обратился к согражданам по случаю 31-летия с начала так называемого "перехода республики к демократии".

"Надежды на справедливое общество свободных граждан не были реализованы, - написал Радев на своей странице в Facebook. - Три десятилетия после начала "перехода" коррупция заменила идеологию, а закон все больше отдаляется от морали". При этом глава государства также указал на растущую "пропасть" между бедными и богатыми.

"Автократия и ее закулисные партнеры вернули наше общество в начальную точку "перехода", - заявил он. - Болгария не убежище горстке бессовестных политиков и олигархов, а общий дом для всех болгар".

В своем послании Радев выразил солидарность участникам антиправительственных акций, продолжающихся в городах республики уже более четырех месяцев. "Я всегда буду рядом с вами в борьбе за возвращение справедливости", - обратился он к демонстрантам, требующим отставки действующего кабмина во главе с фактическим руководителем страны премьером Бойко Борисовым от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии".