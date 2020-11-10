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09.11.2020 20:00
Рубрика: Власть

Решать - сирийцам

Владимир Путин и Башар Асад обсудили возможность возвращения беженцев в Сирию
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Очаг международного терроризма в Сирии фактически уничтожен, налаживается мирная жизнь, заявил Владимир Путин на встрече с президентом республики Башаром Асадом в формате видеоконференции. И сейчас важно вернуть на родину беженцев и внутренне перемещенных граждан - но без принуждения, считает он.
Владимир Путин отметил усилия Башара Асада по налаживанию мирной жизни в Сирии. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС Владимир Путин отметил усилия Башара Асада по налаживанию мирной жизни в Сирии. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС
Владимир Путин отметил усилия Башара Асада по налаживанию мирной жизни в Сирии. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС

Россия продолжает прилагать активные усилия по содействию долгосрочному урегулированию в Сирии, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, подчеркнул Путин. Президент России назвал эффективной работу в рамках Астанинского формата с участием партнеров из Ирана и Турции. "Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой ООН", - констатировал он.

Фото: SANA / AFP
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Принципиально важным Путин считает постконфликтное восстановление Сирии. И в первую очередь возвращение на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц - это одно из ключевых условий резолюции СБ ООН. За пределами Сирии находятся свыше 6,5 млн беженцев. Подавляющее большинство - трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны, подчеркнул российский лидер. Их возвращение отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего соседей Сирии. "Они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев", - пояснил президент. А молодые беженцы зачастую попадают под влияние радикалов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для стран пребывания, добавил он.

Еще в 2018 году Путин призвал международное сообщество поддержать инициированный Асадом процесс возвращения беженцев. В Сирии принимаются меры по улучшению условий жизни и труда, снимаются ограничения политического, социального, психологического плана. "Из-за рубежа вернулось свыше 850 тысяч сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны возвратилось более 1,3 млн человек", - отметил российский лидер. "Это, безусловно, ваша заслуга", - сказал он Асаду. Но масштаб гуманитарной катастрофы все еще остается весьма значительным.

"Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступили мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой", - убежден президент России. И важно, чтобы процесс шел без принуждения. Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел на родине, заметил он.

За пределами республики находятся свыше 6,5 миллиона беженцев

В Дамаске 11 и 12 ноября пройдет Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам. "Россия всецело поддерживает это мероприятие, активно помогает в его подготовке и проведении", - заявил Путин. В делегацию нашей страны войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. К мероприятию будет приурочена передача более 65 тонн гуманитарного груза. В Москве надеются, что конференция позволит активизировать процесс массового возвращения беженцев.

Асад поблагодарил Путина за внимание к этой теме. "Это гуманитарная проблема, однако многие государства пытаются ее политизировать. Но это национальная проблема", - заметил он, подчеркнув, что это один из главных приоритетов правительства, особенно после того, как была освобождена от террористов значительная часть территории страны.

Многие бежали из-за страха перед терроризмом, другие - из-за разрушенной инфраструктуры, продолжил Асад. И они хотят вернуться. Проблема в том, что в некоторых регионах остается терроризм, наряду с экономической блокадой в отношении Сирии и ее народа, пояснил президент республики. "Школы закрыты и разрушены, в принципе первоочередные услуги сложно обеспечить", - посетовал он.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Кроме того, беженцы, которые возвращаются, должны иметь перед собой определенные горизонты для нормальной жизни", - продолжил Асад. А эмбарго Запада создало огромную сложность в реализации этих задач. Так что в Сирии возлагают большие надежды на конференцию.

"Мы знаем, что большая часть беженцев поддерживает сирийское правительство, но, к сожалению, сейчас условия не позволяют им вернуться", - заметил президент республики. "Надеемся на то, что будет возможность немного облегчить нынешнее экономическое эмбарго или его прорвать совместными усилиями для того, чтобы сформировать подходящие условия для возвращения беженцев", - рассчитывает он. "Несмотря на все международное давление, на международные санкции против этой конференции, вы помогаете нам ее организовать", - поблагодарил Асад. "И уверены, что, по аналогии с итогами Второй мировой войны, правда за нами и мы сможем ее отстоять", - заключил он.

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