Путин заявил о деградации системы контроля над вооружениями

Судьба Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пока непонятна. Об этом заявил президент на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Неясной остается и судьба по сути дела последнего фундаментального договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений, договора СНВ, срок действия которого истекает, как известно, в феврале 2021 года, то есть совсем уже скоро", - подчеркнул Владимир Путин.

"Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует", - констатировал президент. Вслед за прекращением по инициативе США действия ДСНВ Вашингтон решил выйти из Договора по открытому небу. А еще раньше - вышел из договора по ПРО.

ДСНВ обеспечивает необходимый уровень прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку. "Поэтому мы и предложили продлить его в том виде, как он был подписан сторонами, хотя бы для того, чтобы иметь время для дальнейшей работы над ним", - пояснил Путин.

Кроме того, в НАТО проигнорировали предложение России снизить военную активность на время пандемии. "Больше того - интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла", - заметил президент. Существенно изменились и концептуальные подходы к использованию ядерного оружия, закрепленные в документах стратегического планирования США. "Сегодня в американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование не ядерных средств. При этом условия применения ядерного оружия вообще не конкретизированы, а Россия прямо заявлена как главный военный противник, кстати, абсолютно безосновательно", - сказал он.