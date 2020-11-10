Путин заявил о надежде на долгосрочный мир в Карабахе

Наметился компромисс по ситуации в Нагорном Карабахе, достигнуты договоренности о прекращении кровопролития, есть надежда на долгосрочный мир. Об этом заявил президент России на саммите ШОС, который прошел в режиме видеоконференции.

"Происходящее в Карабахе по-настоящему большая трагедия", - сказал Владимир Путин.

Президент с большим удовлетворением отметил наметившийся компромисс и достигнутые договоренности о прекращении кровопролития. "Надеюсь, все предпринятые нами шаги в последнее время приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении", - заявил он.