Путин заявил о неучастии России в гонке вооружений

Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, заявил президент в Сочи на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений", - заявил Владимир Путин. "Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет", - сказал он.

У России есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты своих интересов, подчеркнул президент.