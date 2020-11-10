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10.11.2020 17:31
Рубрика: Власть

Путин заявил о неучастии России в гонке вооружений

Текст: Кира Латухина
Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, заявил президент в Сочи на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений", - заявил Владимир Путин. "Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет", - сказал он.

У России есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты своих интересов, подчеркнул президент.

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