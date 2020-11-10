Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

Вакцина от коронавируса должна быть всеобщим достоянием, заявил президент России на саммите ШОС, который прошел в режиме видеоконференции. Россия против политизации борьбы с пандемией, в том числе это касается и вакцин, подчеркнул он. Все российские вакцины эффективны, заверил Владимир Путин.

"В России есть уже две зарегистрированные вакцины​​​. И причем исследования уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны", - заявил президент. "Потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или есть симптомы в самом легком виде", - пояснил он, заметив, что скоро будет зарегистрирована и третья вакцина.

Владимир Путин обратил внимание на слова лидера КНР Си Цзиньпина о необходимости избежать политизирования вопросов, связанных с пандемией. "В том числе это касается и вакцин, которые, безусловно, должны сыграть очень важную роль в преодолении этого кризиса", - заметил он.

Комментируя заявления премьера Пакистана Имрана Хана, президент России подчеркнул, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества. "Мы готовы к сотрудничеству и предлагаем не политизировать эти процессы", - подчеркнул он, заверив в готовности России работать со всеми странами. "Это счетная позиция, вопрос только в том, чтобы развернуть массовые производства", - сообщил Путин. "Для этого нужны определенные финансовые средства и оборудование. Субстанции, необходимые для производства этих препаратов в России, как минимум, имеются. Да и в других странах появляются", - сказал он и согласился с необходимостью объединять усилия для эффективной работы по этому важнейшему направлению.