Разработан школьный учебник о жилищно-коммунальном хозяйстве

Основой для разработки учебного пособия стала созданная Фондом несколько лет назад популярная компьютерная игра, рассказала начальник Управления обучающих проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Гришина.

Проходя игру, дети учатся правилам энергосбережения, узнают, как устроен дом, как проверить качество коммунальных услуг, какие профессии существуют в сфере ЖКХ и т.п. После того как игра стала популярной (по ней проводятся международные чемпионаты и олимпиады), возникла идея создать новый учебный курс.

Пособие рассчитано на преподавание раз в неделю в течение учебного года. Однако его можно применять не только на обычных уроках, но и во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании, считают авторы пособия.

"Этот курс - межпредметный, он формирует метапредметные результаты", - подчеркнула главный редактор издательства "Просвещение" Надежда Колесникова. При желании в этом пособии найдет интересные задания, информацию, идеи проектов учитель биологии, химии, физики, математики.

После изучения той или иной темы дети могут проверить свои знания, выполняя творческие задания, отвечая на викторины или, к примеру, пройдя уровень компьютерной игры. Предполагается, что пособие не только повысит общую осведомленность детей о системе ЖКХ и правильном с точки зрения экологии поведении, но и привлечет их внимание к профессиям в этой сфере.

Пособие было опробовано в школах Татарстана, а теперь, изданное тиражом в 3 тысячи экземпляров, будет отправлено во все регионы России.