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10.11.2020 18:18
Рубрика: Экономика

Бирюков: Более 600 тыс. тонн вторсырья собрали в Москве в этом году

Текст: Ирина Огилько

Свыше 600 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве в этом году в рамках программы раздельного сбора мусора. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"За девять месяцев при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил Петр Бирюков. - Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна".

Бирюков напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года.

Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.

"Увеличение объемов собранного вторсырья - это первый и очень хороший результат проводимой работы, он свидетельствует о том, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они готовы активно участвовать в ее реализации", - отметил заместитель мэра.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, но при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти.

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