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Рубрика: Общество

Еще 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве.Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

В Москве продолжается рост новых случаев коронавируса

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3663 пациента. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 346889 человек.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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