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10.11.2020 17:55

Глава самоуправления Калуги провел прием граждан

10 ноября глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провел личный прием граждан.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

К главе города обратились жильцы дома № 13 по улице Карла Либкнехта Оксана Яковенко и Евгения Перчян по вопросу проведения капитального ремонта дома. На встречу также были приглашены представители управления ЖКХ и управляющей компании ООО "УК МЖД Московского округа".

Дом, построенный в 1936 году, обветшал и требует капитального ремонта. Больше всего жителей беспокоит протекающая кровля и канализация. Своими силами они меняли полы и часть труб, но в связи с тем, что в доме всего девять квартир, средствами, собранными на текущий ремонт, решить проблемы невозможно.

Фото: Калужская городская дума
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В 2012 году суд обязал городскую управу провести капремонт дома, но из-за нехватки средств были выполнены только работы по установке АОГВ и замене электропроводки.

По словам специалистов управления ЖКХ замена кровли и стропильной системы обойдется в 2,8 млн. рублей. Будут ли эти работы включены в план на 2021 год, зависит от объема выделенных управлению средств.

"Сегодня я сам оценил состояние дома. Фасад и балконы, конечно, находятся в удручающем состоянии. Но главной задачей, на мой взгляд, является ремонт кровли, - подвел итог Юрий Моисеев. - В ближайшее время я подниму вопрос о выделении средств на эти цели перед Городским Головой и руководством управления ЖКХ. Если с ремонтом фасада можно повременить, то залитие квартир недопустимо".

Поинтересовался глава городского самоуправления и мнением жителей о работе управляющей компании. Как оказалось, серьезных претензий к работе коммунальщиков у жильцов нет: по мере возможностей специалисты УК устраняют наиболее критичные ситуации.

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