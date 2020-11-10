Инвалиды смогут ездить в московском метро без ограничений по времени

Московское метро расширит поддержку инвалидам. Теперь помощь маломобильным гражданам будут оказывать без ограничений по времени. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уже с понедельника Центр организации мобильной помощи (ЦОМП) будет работать по графику мосметро с 5:30 утра до 1:00 ночи, а не с 7.00 до 20:00, как раньше. Это решение было принято после обсуждения вопроса с общественниками и самими маломобильными пассажирами московского транспорта.

"После обращения общественников мы проконсультировались с представителями всех общественных организаций, и собрали отзывы о востребованности изменения графика работы службы. Большая часть опрошенных выступила за то, чтобы предоставить маломобильным гражданам - инвалидам, людям с детскими колясками, пенсионерам возможность поддержки в течение всего времени работы метро. Поэтому уже с понедельника изменения вступят в силу. Для нас главное - комфортное передвижение в общественном транспорте для каждого москвича", - отметил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.