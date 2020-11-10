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10.11.2020 13:07

Жара подогрела цены

Из-за неурожая в Западной Европе вырос спрос на российскую пшеницу
Текст: Дмитрий Белов (Начальник отдела развития продуктов компании "Август" (крупнейший в РФ производитель средств химзащиты растений))
Российская газета - Экономика Центрального округа № 252(8306)
На фоне изменения климата все большую роль в развитии российского АПК начинают играть регионы Черноземья, Центральной России и даже Северо-Западного федерального округа. На этих территориях урожаи растут, за счет чего общероссийские показатели по сбору зерновых (более 130 миллионов тонн) превысили уровень 2019 года (около 120 миллионов), даже невзирая на ущерб от засухи и заморозков на юге страны.

Так, ожидания аграриев не оправдались в Ставрополье и на Кубани, отчасти в Ростовской области, хотя по зерновым она все равно оказалась лидером, намолотив 11,7 миллиона тонн против 12 с лишним миллионов в 2019-м. Высокий показатель удалось сохранить за счет большой территории и увеличения площадей под озимыми.

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Между тем повышенная урожайность наблюдалась в Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Московской, Брянской, Смоленской и Тульской областях. В целом тенденцию смещения урожаев к северу мы наблюдаем не первый год. Традиционно на общем фоне выделялись черноземные регионы - за счет более плодородных почв. Однако вслед за изменением климата начался рост урожайности, например, в Тверской и Ярославской областях, в Северо-Западном округе.

Этому способствует и внедрение современных агротехнологий - с применением удобрений и средств защиты растений, хорошей техники и новых бизнес-моделей. Холдинги, которые работали преимущественно в житницах России, стали заходить и на территории, где зерновыми занимались не так активно. А Ставропольский край и соседние с ним регионы мы со временем начнем воспринимать, условно говоря, как Испанию, то есть как местность, где технологии интенсивного земледелия будут связаны в первую очередь с искусственным орошением.

Засуха на юге продолжается и в период сева озимых, что вызывает настороженность у аграриев в отношении урожая-2021. Впрочем, ключевую роль должно сыграть количество влаги весной. А вот в Центральной России из-за изменения климата риск гибели озимых минимизировался. По прогнозам наших экспертов, в этих регионах будут расширять освоение заброшенных земель. Тем более что Россельхознадзор штрафует владельцев таких территорий, рассчитывая размер взыскания исходя из кадастровой стоимости участка. Если же спустя три года с момента выявления заброшенных земель ничего не меняется, законодательство позволяет их изымать.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как поддержат промышленников и аграриев

Цены на некоторые виды сельскохозяйственной продукции в России уже заметно повысились или могут подняться в течение года. Например, в 2020-м снова можно ожидать подорожания гречки. Причем это не связано ни с неурожаем, ни с повышенным спросом, ни с ценами на мировых рынках. Для выращивания данной культуры характерны качели: когда намолот гречихи хороший, цены на крупу падают, в ответ аграрии сокращают посевные площади, объем продукции на рынке снижается, и цены снова идут вверх.

Похожая ситуация, хоть и не столь заметная для конечного потребителя, складывается на российском рынке с горохом. Отпускные цены у производителей могут вырасти на 20-30 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. В рознице же свою наценку, причем гораздо более высокую, могут установить и предприятия-фасовщики, и оптовики, и розничные сети.

Из-за общего неурожая поднимается стоимость картофеля, могут подорожать лук, морковь и свекла. Кроме не самых благоприятных погодных условий, в 2020 году на цене должен сказаться и дефицит рабочей силы, который из-за пандемии сложился во время выращивания, а главное - уборки овощей открытого грунта. Повлиять на цены может также строительство современных складов, позволяющих аграриям хранить урожай высокого качества, дожидаясь роста цен. Хозяйствам выгоднее реализовывать свою продукцию после того, как заканчивается массовая торговля "с поля" и из устаревших складов.

Оптовые цены на сахар сегодня вдвое выше прошлогодних

Особая ситуация складывается с сахарной свеклой. Из-за снижения посевов и урожайности оптовые цены на сахар увеличились более чем вдвое в сравнении с прошлым годом. Долгое время у нас наблюдалось перепроизводство этого продукта. Аграрии все еще склонны сокращать посевы данной культуры, что часто сопровождается недозагрузкой или закрытием сахзаводов.

Что касается мировых рынков, то из-за неурожая зерновых в Западной Европе высокая цена установилась на российскую пшеницу. Последовательно дорожают рапс и подсолнечник.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Цены на растительное масло и сахар пошли в активный рост

Мировые цены на масличные культуры толкает вверх увеличение потребления. Сфера применения маслосемян постоянно расширяется. Из них производят не только продукты питания, но и лакокрасочные изделия, и биотопливо. Аграрии в значительной мере ориентированы на внешний рынок. Но в России интенсивно развиваются маслозаводы, чьи владельцы, заботясь о загрузке мощностей доступным по цене сырьем, выступают за квотирование экспорта. С подсолнечником это может произойти впервые.

С картофелем ситуация обратная: мы его почти не экспортируем, но и внутренняя переработка не развита. Так что существенная часть картошки фри и чипсов делается из импортного сырья. Аграрии очень ждут развития предприятий, работающих на отечественном картофеле.

Мы прогнозируем дальнейший рост площадей под зерновыми, соей и рапсом. Посевы подсолнечника будут увеличиваться на три-пять процентов в год. Подходящих земель не так много, да и доля этой культуры в севообороте не должна быть чересчур высокой. Аграрии проявляют повышенный интерес к садоводству и виноградарству, а также к возделыванию риса - благодаря программам субсидирования.

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