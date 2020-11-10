Кто и как научит инвалида независимой жизни?

Новости

Акции Pfizer и BioNTech выросли после сообщений о вакцине от COVID-19 00:47
Опубликовано видео победного выступления Трусовой на этапе КР в Казани 00:34
В России стартуют продажи новых Xbox 00:00
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии 09.11.2020
Игрок "Зенита" изолирован в молодежной сборной из-за теста на COVID-19 09.11.2020
Силуанов рассказал о цифровой платформе БРИКС 09.11.2020
Губернатор Подмосковья подписал постановление о новых ограничениях 09.11.2020
Трамп сменил главу Пентагона 09.11.2020
Участники проекта "Северный поток-2" обжаловали штраф польского регулятора 09.11.2020
Источник: "Локомотив" может продать Смолова зимой 09.11.2020
Баку признал вину за сбитый российский вертолет 09.11.2020
Трусова: Без бонусов мировых рекордов бы не было 09.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14,5 тысячи человек 09.11.2020
ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 09.11.2020
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 09.11.2020
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 09.11.2020
Путин поручил запустить информсистему по лесу 09.11.2020
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 09.11.2020
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 09.11.2020
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 09.11.2020
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 09.11.2020
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 09.11.2020
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 09.11.2020
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 09.11.2020
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 09.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Я сам

Кто и как научит инвалида независимой жизни?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8306)
Дом на Кирпичной, 18, стал для столичных инвалидов настоящим тренировочным полигоном, где можно научиться ни от кого не зависеть. В нем девять пятикомнатных квартир, в которых хозяйничают люди с серьезными нарушениями здоровья.

Квартиры рассчитаны на четырех хозяев и одного социального психолога. Звоним в 32-ю. "Вы к ребятам? А они только что пообедали и отдыхают в своих комнатах", - говорит психолог Ирина Александровна. Каждый день жители дома начинают с улыбки, распорядок строгий. Утром: зарядка, дежурный варит кашу, накрывает на стол, убирает посуду. График исполняется без исключений. Не приготовишь - не поешь.

Инвалиды в Подмосковье вместо средств реабилитации будут получать деньги

Тут многим впервые пришлось каждый день следить за порядком. В распоряжении ребят посуда и бытовая техника, как и на любой кухне. Они справляются. Для удобства повсюду развешаны подсказки. Например, над мойкой - наклейка с алгоритмом мытья посуды, на холодильнике стикер: "Идешь в магазин - возьми пакет, список продуктов, кошелек с деньгами или банковскую карту".

"То, что для обычного человека их возраста считается нормой, для наших представляет определенную сложность, - рассказывает председатель правления Региональной общественной организации "Яблочко" Елена Златогуре. - Мы обучаем их заботиться о себе, общаться с другими людьми". Все это делается для того, чтобы не допустить попадания взрослых инвалидов в интернаты. Златогуре уверена, что если даже не каждый человек с I и II группами инвалидности может жить самостоятельно, научить его ухаживать за собой и за своим домом все-таки можно. Обучать приходится с нуля, специалисты буквально на пальцах показывают, как устроен мир.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно