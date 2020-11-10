Кто и как научит инвалида независимой жизни?

Дом на Кирпичной, 18, стал для столичных инвалидов настоящим тренировочным полигоном, где можно научиться ни от кого не зависеть. В нем девять пятикомнатных квартир, в которых хозяйничают люди с серьезными нарушениями здоровья.

Квартиры рассчитаны на четырех хозяев и одного социального психолога. Звоним в 32-ю. "Вы к ребятам? А они только что пообедали и отдыхают в своих комнатах", - говорит психолог Ирина Александровна. Каждый день жители дома начинают с улыбки, распорядок строгий. Утром: зарядка, дежурный варит кашу, накрывает на стол, убирает посуду. График исполняется без исключений. Не приготовишь - не поешь.

Тут многим впервые пришлось каждый день следить за порядком. В распоряжении ребят посуда и бытовая техника, как и на любой кухне. Они справляются. Для удобства повсюду развешаны подсказки. Например, над мойкой - наклейка с алгоритмом мытья посуды, на холодильнике стикер: "Идешь в магазин - возьми пакет, список продуктов, кошелек с деньгами или банковскую карту".

"То, что для обычного человека их возраста считается нормой, для наших представляет определенную сложность, - рассказывает председатель правления Региональной общественной организации "Яблочко" Елена Златогуре. - Мы обучаем их заботиться о себе, общаться с другими людьми". Все это делается для того, чтобы не допустить попадания взрослых инвалидов в интернаты. Златогуре уверена, что если даже не каждый человек с I и II группами инвалидности может жить самостоятельно, научить его ухаживать за собой и за своим домом все-таки можно. Обучать приходится с нуля, специалисты буквально на пальцах показывают, как устроен мир.