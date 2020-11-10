Липецк получил новые пассажирские автобусы

Удобные низкопольные ЛиАЗы поступили в город по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ключи от транспорта вручил перевозчикам глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В ближайшее время 32 машины на газомоторном топливе выйдут на магистральные маршруты №№ 2Т, 8 и 30. Автобусы оснащены камерами видеонаблюдения и тахографами, выдвижными пандусами и кнопками вызова водителя. Точность маршрута определяется системой ГЛОНАСС. В салонах установят терминалы для безналичной оплаты проезда.

Автобусы приобретены с федеральной поддержкой. Цена контракта составила около 260 миллионов рублей.

- Липецкая область качественно и вовремя подготовила заявку и вошла в число первых 12 регионов, прошедших конкурсный отбор для участия в программе льготного лизинга в рамках нацпроекта, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Благодаря высокой оценке, которую Минтранс РФ дал транспортной политике региона, крупнейший муниципальный перевозчик области "Липецкпассажиртранс" получил скидку в размере 60 процентов.

Новые машины в Липецке оборудованы системой контроля над состоянием водителей. Это сделано впервые - в рамках пилотного проекта минтранса по минимизации риска ДТП.

- На руку надевается браслет, который отслеживает пульс и дыхание. При появлении признаков сонливости он вибрирует. Если вовремя не нажать специальную кнопку, передается сигнал диспетчеру, который оперативно связывается с водителем и в случае необходимости может вызвать скорую помощь, - пояснил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

В 2019 году пассажирский парк региона пополнило 195 новых автобусов общей стоимостью более 1,16 миллиарда рублей. Из них 169 машин было куплено в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Липецкой области".