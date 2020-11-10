В этом году в Ярославской области было посеяно 3,5 тысячи гектаров льна-долгунца - на 16 процентов больше, чем в прошлом году. Это, конечно, радует, особенно если учесть, что всего три года назад посевы льна занимали в регионе 2,5 тысячи гектаров. Однако предварительный прогноз двухлетней давности, сделанный в областном департаменте АПК на 2020 год, был еще более оптимистичным: тогда реальным казалось увеличение льняного клина до 4,4 гектара. Почему не дотянули, выясняла корреспондент "РГ".

Запустят остановленный завод

Минувшей весной в Ярославской области лен сеяли восемь предприятий, а основные территории, занятые этой культурой, сосредоточены в Мышкинском, Некоузском, Большесельском, Даниловском, Некрасовском и Пошехонском районах. Кроме того, как рассказали в региональном департаменте АПК и потребительского рынка, в этом году лен начали выращивать в Первомайском районе. Для начала инвестор засеял сто гектаров, но в дальнейшем, говорят в департаменте, предусмотрено увеличение площадей в десять раз.

Насколько это "дальнейшее" быстро реализуется, спрогнозировать сложно. Одно из самых крупных льноводческих предприятий региона, уже десять лет растящее лен на полях под Пошехоньем и Даниловом, нынче засевало немногим более тысячи гектаров. Примечательно, впрочем, что 260 из них были заново введены в оборот. И в следующем году эта практика продолжится. На предприятии рассказали, что с июня раскорчевывали и очищали от поросли молодого леса в общей сложности 219 гектаров давно заброшенной пашни в двух районах - они в будущем году тоже будут засеяны льном.

Более того, эта компания намерена запустить в работу давно остановленный завод по первичной переработке льна в Даниловском районе, потому что мощностей такого же предприятия в Пошехонье уже не хватает. Как здесь объяснили, один завод при занятости персонала в две смены сможет переработать все выращенное, дай бог, к августу 2021 года. А хотелось бы пораньше.

- Планируем ввести новый завод, но что получится и насколько у нас финансов хватит - это пока вопрос, - говорит гендиректор компании "Лен" Герасим Васильев. - Надо сначала провести ревизию предприятия, выявить проблемы, найти людей.

О замене здесь старого оборудования для переработки на современное речи пока не ведется: эта радость не по карману. Особенно в сегодняшних экономических условиях: льноводы и так ежегодно ломают голову в поисках рынков сбыта, а в нынешнем году эта проблема встала особенно остро. В том числе и потому, что потребителей в России найти отнюдь не просто. Например, названная компания поставляет большую часть продукции на завод в Кашине (Тверская область), где производят экологически чистый льняной утеплитель. Но что-то через посредников шло, например в Китай. Туда же поставляла часть своей продукции компания "Лен групп" из Большесельского района.

"Лен может приносить доход не хуже нефти, потому что у него все идет в дело"

- Пока поставляем тем, кто берет, - объясняет гендиректор компании Сергей Баландин. - Например, отправляем в Китай. Но в этом году из-за коронавируса, видимо, у них тоже сбыта нет, они приостановили поставки, что создало для нас проблемы. Конечно, хотелось бы работать для отечественного рынка, но в России он пока очень невелик, длинное льноволокно вообще мало где берут. Вот думаем реализовать у себя проект модернизации, чтобы котонизировать льняное волокно, то есть делать его похожим на хлопок. Пробуем войти в программы минсельхоза.

Будет покупатель - будет лен

По словам Сергея Баландина, два завода его компании по первичной переработке льна работают сегодня на треть мощности, потому что не хватает сырья, а сырья нет, потому что "зачем сеять лен, если потом некому его продать...".

- Мы готовы выращивать, готовы перерабатывать, нам объемы увеличивать надо - лишь бы был сбыт. Все на нем завязано, - продолжает Сергей Баландин, недоумевающий, почему лен до сих пор не нашел в стране широчайшего применения. - Лен не хуже нефти может приносить доход, потому что у него все идет в дело, это же безотходное производство. Лен - это масло, текстиль, утеплитель, топливные брикеты и много чего еще... Из него даже порох можно делать, причем из льняной целлюлозы, как показали экспертизы, он получается даже лучше, чем из хлопковой.

При всем желании нарастить объемы производства большесельский льновод сегодня не уверен, будет ли он увеличивать посевной клин в следующем году. Если ситуация со сбытом не улучшится, он вырастет вряд ли, а возможно, посевы придется даже сокращать. Кстати, эффективность государственной поддержки отрасли, которая стала очень ощутимой перед посевной-2018, но потом как-то снизила планку, в итоге оказалась тоже ниже, чем хотелось. Если весной 2018 года на каждый засеянный льном гектар из госбюджета ярославским льноводам было выплачено по 10 тысяч рублей плюс 6,8 региональных (всего - 16,8 тысяч на гектар), то в 2020-м это погектарное финансирование составило уже только 10 тысяч рублей из областного бюджета.

А себестоимость выращивания льна между тем раза в четыре выше, поскольку процесс очень трудоемкий и многоэтапный. И качество получаемого сырья напрямую зависит от вовремя проведенной уборочной кампании. Что без специализированной техники (которая, к слову, работает лишь пару месяцев в году и для других целей не используется) сделать просто невозможно. На какие средства ее приобрести - вопрос совсем не праздный.

- Оснащение техникой и грамотное ее применение в нашем деле играют решающую роль, - подчеркивает Герасим Васильев. - При хороших погодных условиях можно обойтись и меньшим парком техники, а когда условия плохие, ее требуется много, чтобы за минимальное количество дней выполнить необходимое число операций.

Дело техники

Однако ярославские льноводы сетуют, что субсидия из областного бюджета для возмещения части затрат на приобретение техники тоже, увы, снижается.

- Если раньше субсидирование составляло 50 процентов, то сейчас 30. Убираем НДС, услуги лизинговой компании и получаем в результате 20 процентов. Это минимальный порог с точки зрения принятия решения о приобретении техники. В таких условиях тот, кто может технику купить, и так ее купит. А для сомневающихся это очень слабый экономический рычаг для принятия решения. Поскольку льноводческие предприятия, как правило, не очень богатые, они часто просто предпочитают не рисковать, - объясняет Герасим Васильев.

Как следствие - конкурентное преимущество на российском рынке у белорусских льноводов. Которые, по словам Сергея Баландина, после приостановки поставок льна в Китай переориентировались на Россию и "обрушили все цены".

- У них продукция дешевле, потому что госдотации куда больше, чем у нас, мы конкурировать с ними не можем, - глава льноводческой компании Баландин вынужден признать очевидное. - Благодаря большой компенсации на приобретение техники они оборудованием очень хорошо обеспечены, отсюда и качество продукции, и ее стоимость. Нам тоже надо все это восстанавливать. Наша задача - иметь столько техники, чтобы в неблагоприятный по погодным условиям год выехать, например, в августе или сентябре в поле и за две недели все убрать. А сейчас у нас нет такой возможности, мы и на три месяца, бывает, растягиваем уборочную. А это сказывается на качестве льна. Потому что хорошее его качество начинается с поля, а не с завода.

Компетентно

Наталия Дугина, заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области:

- Сельскохозяйственным организациям региона предоставляются субсидии на производство собственных кондиционных семян льна, а также на производство льноволокна. В 2020 году на поддержку льноводства в области было выделено около 50 миллионов рублей. Сегодня мы делаем акцент на обновление техники и оборудования по направлению "Льноводство", планируем привлекать федеральные средства, в том числе и на перевооружение льнозаводов и увеличение посевных земель. Ведь исторически Ярославская область была ключевым поставщиком льна для легкой промышленности, и сегодня мы возрождаем эту отрасль сельского хозяйства.

А как у соседей

По данным ФГБУ "Агентство по производству и первичной обработке льна и конопли "Лен", самый льнопроизводящий регион ЦФО на данный момент - Тверская область. В 2020 году там было посеяно 5,7 тысячи гектаров этой культуры (5,8 тыс. - по уточненной информации правительства региона). Еще один лидер, Смоленская область, в этом году засеяла пять тысяч гектаров. Льняной клин - 2020 в Брянской области составляет 3,2 тысячи гектаров, Тульской, Ивановской и Костромской областей - 500, 400 и 300 гектаров соответственно.

По сравнению с прошлым годом заметно нарастили льняной клин ярославцы - с 2,9 до 3,5 гектара, тверитяне вообще прибавили сразу тысячу (в 2019-м у них было 4,8 гектара). Брянская, Костромская и Тульская области увеличили посевы на 100 гектаров, Смоленская - на 200, Ивановская, наоборот, на 100 уменьшила.

Если же сравнить с 2017 годом, когда отрасль просела особенно сильно, то самых внушительных успехов достигла Тверская область, приплюсовавшая к своему льняному клину 1,4 тысячи гектаров, Брянская (+ 1,2 тысячи гектаров) и Ярославская (+ 1000 гектаров) области. Смоленская несколько последних лет удерживает планку примерно в пять тысяч гектаров, а Тульской области в списке льносеющих областей в 2017 году вообще не было. Однако ни в Смоленском, ни в Тверском регионах установленную на близкую перспективу планку в шесть с лишним и 7,5 тысячи гектаров пока не взяли.

К слову, в Тверской области, где расположен 31 процент льняных посевов в ЦФО, в 2019 году увеличены субсидии из облбюджета на возмещение части затрат на приобретение спецтехники для льноводства - с 20 процентов до 50. "Данная мера положительно повлияла на динамику посевных площадей льна-долгунца и объемы производства продукции льноводства", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства Тверской области.