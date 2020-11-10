Массовых мероприятий на новогодние праздники в Подмосковье не будет

Решение о том, как пройдут новогодние праздники в Подмосковье, будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации. Но совершенно точно - массовых мероприятий не будет. Об этом губернатор области Андрей Воробьев сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Дополнительные ограничения, введенные столичными властями сроком до 15 января, поспособствуют тому, что многие горожане поедут на новогодние праздники в Подмосковье.

"Массовых мероприятий у нас также придется избежать, но тихо, по-семейному, отмечать Новый год мы будем", - сказал губернатор.