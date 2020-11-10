Московских студентов переведут на удаленное обучение и заблокируют проездные

Студенты московских колледжей и вузов с 13 ноября по 15 января переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей", - говорится в сообщении.

Временно будут заблокированы транспортные карты учащихся, переведенных на удаленное обучение. Школьникам и студентам рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.