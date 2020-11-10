Москвичи погасили долги, накопленные за пандемию

За время пандемиии у москвичей образовался суммарный долг порядка 3 миллиардов рублей за оплату коммунальных платежей. К настоящему времени он почти полностью погашен москвичами, рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его данным, за время пандемии у москвичей накопилось почти 3 млрд долга по оплате ЖКХ. "В столице, как и по всей стране, объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других коммунальных услуг, - рассказал Бирюков. - В течение трех месяцев пандемии люди не платили, и образовался долг по квартплате порядка 3 миллиардов рублей. Мы вместе с управляющими компаниями и районными управами пообщались с жителями. За два месяца - август и сентябрь - вплоть до октября практически все три миллиарда задолженности погасили. Но несмотря на послабления, горожане продолжают исправно платить за домашние удобства", - сообщает сайт KP.RU.