Москву отметили международной премией за достижения в городском развитии

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, российская столица получила награду "За высокие заслуги в области городского развития" в 2020 году. Ею отмечен проект "Цифровой двойник". Об этом объявили на Всемирном конгрессе по планированию ISOCARP - Международного сообщества городских и региональных планировщиков.

Наталья Сергунина рассказала: "Технологии, применяемые сегодня в ведущих мегаполисах, могут быть незаметными, но они уже незаменимы для повышения уровня жизни. Наш проект, который отметили международной премией - это интерактивная 3D-модель Москвы со зданиями и инженерными системами. Она позволяет планировать комплексное развитие города, проводить детальный анализ и оценивать эффективность тех или иных решений".

Вице-мэр отметила, что престижные награды и позиции в рейтингах подтверждают, что Москва - один из современных мировых лидеров, в том числе по внедрению новейших цифровых практик и созданию экосистемы умного города.