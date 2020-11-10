На борьбу с коронавирусом власти Подмосковья выделили 60 млрд рублей

60 миллиардов рублей - именно в эту сумму губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил расходы областного бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти деньги направляются на создание дополнительных ковидных коек и оснащение их кислородными аппаратами и аппаратами искусственной вентиляции легких, закупку необходимых лекарств, выплаты медикам, уточнил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Примерно в такую же сумму глава региона оценил финансовые потери, которые нанесла областной казне пандемия. Из-за того, что весной экономика не работала, бюджет недополучит налоги, к тому же часть дополнительных средств пришлось потратить на помощь предпринимателям.

"Придется свернуть часть проектов дорожного строительства и в какой-то мере отложить благоустройство", - сказал Воробьев в ответ на вопрос о том, как область будет выходить из финансовых потерь, нанесенных бюджету коронавирусом.