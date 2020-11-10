На юго-востоке Москвы горит крупная промзона

Крупный пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. По свидетельству очевидцев, пламя поднимается на 10-метровую высоту.

По данным источника ТАСС, горящий склад находится в 3-м Угрешском проезде. Это одна из промзон, проходящих вдоль железной дороги и Третьего транспортного кольца.

На место прибыли пожарные, информации о пострадавших пока не было. Сотрудники МЧС работают со всеми мерами предосторожности: есть информация, что на складе могут находиться газовые баллоны.