Под Калугой нашли массовое захоронение жертв нацистов

В Калужской области следователи СК выясняют обстоятельства уничтожения десятков мирных жителей под деревней Крюково. Следственные действия проводятся на территории Барятинского района, где было обнаружено массовое захоронение людей, убитых в 1942 году, сообщает пресс-служба регионального СК.

Поводом для поиска захоронения людей и последующего расследования обстоятельств их гибели стали рассекреченные архивные документы о карательной деятельности нацистов на территории региона. Изучая документы, следователи выяснили, что в январе 1942 года под деревней Крюково были расстреляны мирные жители. Было возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Следователям удалось установить примерное место массового захоронения погибших. Ориентиры указали очевидцы тех событий, а так же родственники тех, кто знал о случившемся. Чтобы установить точные координаты применялась криминалистическая техника.

- Криминалистами СУ СК по региону использовался квадрокоптер, металлоискатели, прибор подповерхностного зондирования "Георадар", - рассказали в ведомстве.

Таким образом было установлено точное место захоронения. Последующие раскопки показали, что криминалисты не ошиблись - на сравнительно небольшой глубине были обнаружены останки примерно 70 человек, в том числе детей, со следами от пуль и рубленными ранами.

Назначены комплексные судмедэкспертизы и генетические экспертизы. В том числе будут выявлены генокоды погибших, которые помогут найти родственников. В ведомстве подчеркнули, эта работа проводится в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности", направленного на установление всех преступлений нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Калужским следователям помогают специалисты Криминалистического центра СК, регионального управления ФСБ, поисковики отряда "Никто не забыт" из города Кирова Калужской области.