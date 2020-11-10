10.11.2020 / 14:30
Рост числа заболевших вынуждает усиливать ограничительные меры
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Власти Москвы приняли решение о прекращении работы баров и клубов в ночное время в связи с пандемией. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно новому указу главы города, с 23 до 6 часов запрещается обслуживание в различных заведениях. Это касается также ресторанов и кафе. Требования не распространяются на доставку еды. В остальное время заведениям рекомендуется использовать систему чекинов.
Ограничения вводятся с 13 ноября до 15 января. Власти рассчитывают, что эти меры позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию.