Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
10.11.2020 / 14:30
Текст: Сергей Бабкин

Рост числа заболевших вынуждает усиливать ограничительные меры

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Власти Москвы приняли решение о прекращении работы баров и клубов в ночное время в связи с пандемией. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно новому указу главы города, с 23 до 6 часов запрещается обслуживание в различных заведениях. Это касается также ресторанов и кафе. Требования не распространяются на доставку еды. В остальное время заведениям рекомендуется использовать систему чекинов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Театрам в Москве разрешили пускать не более 25 процентов зрителей

Ограничения вводятся с 13 ноября до 15 января. Власти рассчитывают, что эти меры позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях