Рост числа заболевших вынуждает усиливать ограничительные меры

Власти Москвы приняли решение о прекращении работы баров и клубов в ночное время в связи с пандемией. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно новому указу главы города, с 23 до 6 часов запрещается обслуживание в различных заведениях. Это касается также ресторанов и кафе. Требования не распространяются на доставку еды. В остальное время заведениям рекомендуется использовать систему чекинов.

Ограничения вводятся с 13 ноября до 15 января. Власти рассчитывают, что эти меры позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию.