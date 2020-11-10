Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса

Уважаемые москвичи,

С сентября происходит большой подъем эпидемии коронавируса. Два с половиной месяца идет настоящая борьба с этой бедой. Борьба за здоровье и жизни москвичей.

Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне.

Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 было выявлено 6897 случаев заболевания - антирекорд за весь период пандемии.

В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и - до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.

К тому же медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе.

В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы - насколько это возможно - разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости.

Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 г. и будут действовать два месяца - до 15 января 2021 г.

1. Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей.

Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.

2. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

3. В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00.

Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников.

4. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

5. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

6. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей.

При этом учреждения культуры и иные организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции и т.п. мероприятия в режиме онлайн.

Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.

7. Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях.

Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

Друзья,

По опыту предыдущих месяцев пандемии вы знаете, что Правительство Москвы старается вводить неизбежные ограничения на максимально короткий срок, продлевая их по мере необходимости.

Однако в этот раз мы поступили иначе. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца - до 15 января 2021 г.

Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий.

Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей.

Берегите себя и свое здоровье!

Ваш мэр

С. Собянин

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина