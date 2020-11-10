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09.11.2020 23:34
Рубрика: Экономика

Кольцо катится

Участок метро Большой кольцевой линии от станции "Лефортово" до "Савеловской" достроят в 2022 году
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8306)
В столице продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Оно ведется сейчас на протяжении всего этого самого большого в мире подземного кольца протяженностью 70 км, на котором расположится 31 станция. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на станции с рабочим названием "Стромынка", которая строится у главного входа любимого москвичами парка "Сокольники". По сути, она станет второй станцией "Сокольники". Случится это, по словам мэра, в 2022 году.

По оценке Собянина, готова она уже наполовину. Журналистам глава города рассказал о трудностях, с которыми столкнулись при ее возведении метростроители: "Выполнена сложнейшая работа по проходке новых тоннелей всего в шести метрах от действующей станции метро на Сокольнической ветке. Сейчас ведется сооружение основных конструкций станционного комплекса".

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Именно отсюда, от парка Сокольники, 88 лет назад было положено в столице начало самой первой линии Московского метрополитена, которую так и назвали - Сокольническая. В наши дни она одна из самых перегруженных. Появление станции-близняшки на Большой кольцевой сделает ее более свободной. Префект Восточного округа Николай Алешин доложил Собянину: "С точки зрения транспортной доступности люди получат дополнительную пересадку на Кольцевую линию. Изменится жизнь и с точки зрения благоустройства. Мы планируем восстановить здесь историческую аллею из лип. Кроме того, силами департамента капремонта будут благоустроены все прилегающие улицы и все дворы, прилегающие к стройке. Сделать это планируется в 2021 году".

Но "Сокольники-2" - лишь одна из семи станций на северо-восточном участке нового кольца. Три из них уже построены и запущены в марте этого года в составе Некрасовской ветки: "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово". На остальных на станциях - "Рижской", "Марьиной роще" и "Электрозаводской" - работы ведутся так же активно. Весь участок длиной 14 километров, сказал Собянин, будет достроен также в 2022 году.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По данным департамента строительства, это вполне реально, так как проходка тоннелей выполнена уже на 91 процент, а строительные работы - на 69 процентов. Расположенная на расстоянии 10 километров от ныне существующего кольца, Большая кольцевая улучшит транспортную ситуацию практически по всему городу. Связав все и существующие и перспективные радиальные линии метрополитена, Большое кольцо даст жителям города 23 новых пересадки на другие линии подземки, четыре пересадки на МЦК и шесть на МЦД "Лобня - Одинцово" и "Нахабино - Подольск".

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