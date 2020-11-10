Собянин упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей

В столице упростили порядок получения льготного статуса для многодетных семей. Постановление на этот счет подписал на заседании президиума правительства столицы по итогам заседания президиума городского правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

В соответствии с документом льготный статус теперь могут получить родители или усыновители семей, родились и воспитываются трое и более детей, включая усыновленных, а до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в школах - 18 лет.

"В соответствии с новым порядком оформить статус теперь можно, подав заявку исключительно в электронной форме через официальный сайт мэра Москвы. Лично приходить в центры госуслуг "Мои документы" или отделы социальной защиты не требуется", - сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Сокращен и перечень необходимых документов. Например, справка об обучении в школе нужна лишь для ребят, которые учатся в частных или федеральных учебных заведениях - их в городе менее 1% от общего числа школьников Факт обучения ребенка в городской школе или колледже подтверждается автоматически, на основании сведений, содержащихся в городских информационных системах.

"Сведения о членах семьи, указанные заявителем, будут проверяться органами власти самостоятельно, кроме редких случаев, когда это невозможно по объективным причинам. Принести недостающие документы можно будет в любой центр госуслуг "Мои документы" в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления.

Оформление статуса многодетной семьи займет не более 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении поступит заявителю в личный кабинет.

Сведения о присвоении статуса многодетной семьи будут включены в единую электронную базу и станут основанием для предоставления мер поддержки, среди которых в столице бесплатное питание в школе, льготы по оплате ЖКУ и другое. Предъявлять бумажное удостоверение многодетной семьи для получения этих мер поддержки теперь не потребуется. Но если кто- то москвичей все- таки хочет его получить, это можно делать в центрах "Мои документы". Ранее выданные удостоверения также продолжают действовать. Они могут потребоваться для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев, а также для получения скидок в магазинах и других негосударственных организациях.

Справка "РГ"

В Москве проживают 164,6 тысячи многодетных семей или в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад - в 2010-м их было 65,7 тыс. семей. В 2019 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились 34,5 тысячи человек.