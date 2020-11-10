Собянин упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей

Новости

Вин Дизель снимется в продолжении "Бладшота" 13:19
Путин назвал недопустимым навязывание Беларуси решений извне 12:57
Путин заявил о надежде на долгосрочный мир в Карабахе 12:46
Умер создатель Скуби-Ду Кен Спирс 12:46
Трафик посещения ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге снизился до 70% 12:42
Инвалиды смогут ездить в московском метро без ограничений по времени 12:38
Володин: Достигнутые по Карабаху договоренности восстановят мир в регионе 12:37
Оксфордский словарь изменил свое отношение к женщинам 12:35
Молодежный фонд Финляндии обвинили в коррупции 12:32
Джеймс Ганн готов приступить к съемкам спин-оффа "Отряда самоубийц" 12:22
ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов 12:14
На Ленинградской АЭС навсегда остановили второй энергоблок 12:09
Джонни Депп получит 10 млн долларов за то, что не снимется в фильме 12:04
Рябков: Основы для продления СНВ-3 все еще нет 12:03
Искусственный интеллект поможет диагностировать коронавирус 11:51
Появилась дата премьеры третьих "Фантастических тварей" 11:49
В "Газпроме" подтвердили намерение повысить цены на газ для Польши 11:38
Китайские истребители установили рекорд 11:37
Эксперты рассказали, с чем связано резкое увеличение числа вакансий в РФ 11:35
Жители Литвы перед карантином оставили в барах вдвое больше денег 11:30
В Москве зарегистрировано 5902 новых случая COVID-19 11:26
В России впервые вышло руководство по работе с волонтерами в хосписе 11:17
Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября 10:57
В ГД предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов 10:50
У хоррора "Тихое место" появится спин-офф 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 13:07
Рубрика: Власть

Собянин упростил порядок получения льготного статуса для многодетных семей

Текст: Любовь Проценко
В столице упростили порядок получения льготного статуса для многодетных семей. Постановление на этот счет подписал на заседании президиума правительства столицы по итогам заседания президиума городского правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

В соответствии с документом льготный статус теперь могут получить родители или усыновители семей, родились и воспитываются трое и более детей, включая усыновленных, а до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в школах - 18 лет.

Фото: Gettyimages
Как беременные и многодетные мамы в столице переживают изоляцию

"В соответствии с новым порядком оформить статус теперь можно, подав заявку исключительно в электронной форме через официальный сайт мэра Москвы. Лично приходить в центры госуслуг "Мои документы" или отделы социальной защиты не требуется", - сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Сокращен и перечень необходимых документов. Например, справка об обучении в школе нужна лишь для ребят, которые учатся в частных или федеральных учебных заведениях - их в городе менее 1% от общего числа школьников Факт обучения ребенка в городской школе или колледже подтверждается автоматически, на основании сведений, содержащихся в городских информационных системах.

"Сведения о членах семьи, указанные заявителем, будут проверяться органами власти самостоятельно, кроме редких случаев, когда это невозможно по объективным причинам. Принести недостающие документы можно будет в любой центр госуслуг "Мои документы" в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Сергей Собянин: Программу реновации ничто не затормозит

Оформление статуса многодетной семьи займет не более 10 рабочих дней. Уведомление о принятом решении поступит заявителю в личный кабинет.

Сведения о присвоении статуса многодетной семьи будут включены в единую электронную базу и станут основанием для предоставления мер поддержки, среди которых в столице бесплатное питание в школе, льготы по оплате ЖКУ и другое. Предъявлять бумажное удостоверение многодетной семьи для получения этих мер поддержки теперь не потребуется. Но если кто- то москвичей все- таки хочет его получить, это можно делать в центрах "Мои документы". Ранее выданные удостоверения также продолжают действовать. Они могут потребоваться для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев, а также для получения скидок в магазинах и других негосударственных организациях.

Справка "РГ"

В Москве проживают 164,6 тысячи многодетных семей или в 2,5 раза больше, чем 10 лет назад - в 2010-м их было 65,7 тыс. семей. В 2019 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились 34,5 тысячи человек.

В регионах Власть Работа власти Общество Семья и дети Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 000 миротворцев
Названы имена участников геноцида на Дону в 1942-1943 годах
Захарова: Москва ждет результатов расследования инцидента с российским Ми-24
Врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части