Это приезжие из регионов мечтают о квартире в Москве, а коренные жители города с приходом старости нередко рады бывают поскорее избавиться от нее. Дело в том, что золотые столичные квадратные метры во все времена как магнитом притягивают разного рода мошенников. Чаще всего жертвами их обмана становятся доверчивые пожилые люди. Под видом помощи у стариков отбирают последнее - жилье. Что делать, если на вашу квартиру объявили охоту черные риелторы? Или просто здоровье уже подводит, а ухаживать некому? На чью помощь могут рассчитывать москвичи в возрасте?

Метр преткновения

Безопасность и заботу пожилые жители города уже много лет находят в социальных жилых домах. В одном из них в районе Митино корреспонденты "РГ" познакомились с Евдокией Ивановной Недельчик. Общительная женщина с осанкой, как у молодой, жизнерадостной улыбкой... Трудно поверить, что ей уже 91. "У нас люди долго живут, есть даже 96-летние, - отвечает, не задумываясь, на комплимент Евдокия Ивановна. - Секрет простой - у нас нет тревог!"

Гостеприимно приглашает в свою 869-ю квартиру. Переступаем порог и словно совершаем путешествие во времени: сервант с хрусталем, шкаф с книгами и сувенирами, диван-кровать, раскладной стол, на кухне буфет с посудой... "Я всю свою обстановку перевезла сюда", - объясняет хозяйка. И продолжает рассказ:

"В 90-е годы мы с мужем остались одни. У меня детей не было, а его дочь от первого брака уехала за границу. Жили мы в двухкомнатной квартире на проспекте Мира, рядом с ВДНХ. В 70-80-е годы в доме жила в основном творческая и научная интеллигенция. Но в 90-е многие квартиры продали. Одни уехали на ПМЖ за рубеж, другие за город, построили свои дома. Те, кто купил квартиры, оказались не самыми приятными соседями. Да и времена были такие - черные риелторы так и норовили подобраться. Нам звонили, спрашивали, не сдаем ли квартиру, предлагали то обмен, то переселение, даже угрозы звучали. Жить стало страшно, тогда мы и решили, что надо искать жилье поспокойнее", - вспоминает Евдокия Ивановна. Случайно по радио она услышала про социальный дом в Митино. Оказалось, город предлагает пожилым москвичам переехать, получив взамен своего жилья полноценную квартиру в современной многоэтажке с круглосуточной охраной, внимательным персоналом и хорошим обслуживанием. Евдокия Ивановна - экономист с большим опытом, с 61-го года работала в Кремлевском Дворце съездов по специальности до пенсии. Подсчитать, насколько выгодно это предложение, ей не составило труда.

"Мы с мужем одни из первых заехали в новенький социальный дом, - вспоминает она. - Передали свою квартиру в городской фонд, а тут получили такую же двушку с хорошим ремонтом, просторной лоджией, раздельным санузлом".

С переездом, как и остальным пенсионерам, помогли местные рабочие. Расставили мебель, бытовую технику, сделали все, как хотели супруги. "Я живу здесь уже больше 20 лет и ни разу не пожалела о своем решении, - делится Евдокия Ивановна. - Когда у мужа началась деменция, за ним здесь был такой уход, какого я в одиночку не смогла бы обеспечить. А болел он почти год".

В соц домах пенсионеры готовят по настроению, чаще ходят в столовую. Фото: Сергей Куксин

Второй дом

В соседней 870-й квартире живет еще одна коренная москвичка Галина Ивановна Перегонцева. В декабре отметит 77-летие, а в марте - десятилетие с тех пор, как решила из своей двухкомнатной квартиры на Большой Полянке переехать в социальный дом. Казалось бы, как можно поменять такое престижное место жительства на окраинное Митино? Поменяла. И тоже из страха перед мошенниками, хотя и родные есть, и друзья. "Даже самая захудалая квартира в Москве привлекает внимание черных риелторов. А я всю жизнь жила в самом центре: родилась и росла в Мещанском районе, потом переехала на Якиманку, - рассказала Галина Ивановна. - В 2004 году ушел муж, чуть позже мама. Обратилась за помощью в соцзащиту, там-то и рассказали про эти дома".

Почти полгода взвешивала все "за" и "против". В итоге переехала в однушку социального дома. С частью мебели пришлось попрощаться. Роскошный кухонный гарнитур поместился не весь - вместо почти 12-метровой кухни здесь досталась 8,5-метровая, не поместилась в комнату и огромная кровать. "Конечно, бывают минуты грусти по прежней квартире, - призналась Галина Ивановна. - Но когда послушаю, как кругом обманывают, понимаю, что переезд для меня был оптимальным вариантом".

Энергии в ней хоть отбавляй. Как и в молодости, выбирает, в каком наряде показаться перед подругами, с которыми часто встречается в центре города, чтобы обсудить последние новости, поговорить об искусстве и литературе: "Метро рядом, полчаса - и я уже на Арбате. Там и встречаемся с друзьями, вместе ходим на выставки, в театры. И всегда с радостью возвращаюсь домой, потому что здесь я чувствую себя замечательно. Но можно и никуда не ездить - для прогулок у нас рядом прекрасный ландшафтный парк".

Есть чем заняться и в социальном доме. Литературные салоны, танцевальные и вокальные кружки, а также все возможности программы "Московское долголетие" доступны для каждого.

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На чемоданах

Сейчас в Москве четыре социальных дома: три на северо-западе города в районе Митино и один на юго-востоке - в районе Марьино. Современные многоэтажки с охраной, круглосуточными диспетчерскими и медицинскими пунктами. Квартиры разные - малогабаритные однушки по 27 кв. м, однушки побольше - 34 кв. м и двушки - от 48 до 52 кв. м. Всего в комплексе социальных домов 483 квартиры. Переезжают в них в основном одинокие пенсионеры. Средний возраст жильцов - 78 лет. Договор о передаче недвижимости заключается с ГУП "Моссоцгарантия". Пенсионерам предлагают в доме несколько квартир на выбор. Предупреждают, что после переезда их прежнее жилье уйдет с городского аукциона. Впрочем, если кто-то захочет жить снова самостоятельно, подыщут равноценную квартиру.

72-летняя Елена Николаевна Чеснокова, наша читательница, живет в доме всего пару лет. История похожая: после смерти мужа осталась одна и случайно в "Российской газете" обнаружила номер телефона предприятия. Однушку площадью 37 "квадратов" на Войковской не раздумывая обменяла на квартиру в Митино. "Все услуги по одному звонку, телефон есть в каждой квартире. К примеру, сломалась стиральная машинка, в этот же день придет мастер и все сделает бесплатно", - рассказывает пенсионерка.

Вместе с отремонтированной квартирой жители дома получают ежемесячную денежную компенсацию от города, полностью освобождаются от коммунальных платежей и имеют право на бесплатные и льготные услуги. На их пенсию никто не посягает.

Справка "РГ"

Консультацию по заселению в социальный жилой дом можно получить в ГУП "Моссоцгарантия" по телефонам: +7 (495) 981-07-99, +7 (495) 675-24-43.