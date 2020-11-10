В отделе МВД "Котловка" во вторник отмечали сразу два праздника - свой, профессиональный, День сотрудника внутренних дел и переезд в новое здание. Поздравить полицейских приехал мэр Москвы Сергей Собянин. "Большое событие для районного отдела внутренних дел Котловки - новоселье, - обратился он к личному составу отдела. - Я надеюсь, что это здание вам понравится. Оно в десять раз больше, чем было, здесь созданы все условия для нормальной работы".

И в самом деле, в прежнем двухэтажном здании на улице Ремизова, 13, было очень тесно. Всего 500 "квадратов" на 130 человек сотрудников и район, где 66 тысяч жителей. В новом трехэтажном здании площадью более 5 тысяч кв. м место нашлось всем службам: дежурной части, комнате приема граждан, кабинетам следователей, психолога, а также тиру, спортзалу, комнатам приема пищи и отдыха и другим.

Мэр напомнил, что за последние годы в новостройки переехали еще 18 райотделов. В ближайшее время новоселья справят еще 20 отделов, поделился планами заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава города поблагодарил полицейских за их работу в условиях пандемии. Они не только не допустили роста преступности в городе, отметил он, но и делают все для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Несут службу в обсерваторах и аэропортах, куда прилетают москвичи из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Контролируют соблюдение масочно-перчаточного режима в транспорте и других общественных местах.

Мэр подчеркнул, что даже в непростых условиях пандемии, когда прогнозировали взрыв преступности, московское УВД обеспечило такой порядок, что в столице криминальных событий стало меньше.

По данным мэрии, новое здание ОМВД по району Котловка возведено по индивидуальному проекту с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. В трехэтажном административном здании с подземным этажом общей площадью 5,36 тыс. кв. м созданы комфортные условия для несения службы сотрудниками полиции.