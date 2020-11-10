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10.11.2020 23:49
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл ЦСКА впервые с октября прошлого года

Текст: Максим Домчев
В регулярном чемпионате КХЛ "Спартак" впервые в сезоне переиграл ЦСКА. "Красно-белые" добились победы в овертайме - 4:3.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Во вторник в матче регулярного чемпионата КХЛ встретились непримиримые соперники - ЦСКА и "Спартак". Для "красно-белых" "армейцы" в последнее время стали одним из самых неудобных оппонентов. В предыдущий раз "Спартак" выигрывал в дерби в октябре прошлого года.

Фото: vk.com/hcseverstal
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Счет в матче открыли хоккеисты ЦСКА - отличился Николай Голдобин. Однако на первый перерыв команды ушли при ничейном результате - Мартин Бакош умело реализовал свой шанс.

Основные события второго периода произошли во второй половине. На 32-й минуте Максим Мамин снова вывел армейцев вперед, набрав сотое очко в КХЛ, но незадолго до перерыва Сергей Широков счет сравнял.

В третьей двадцатиминутке "Спартак" впервые в матче вышел вперед после гола Артема Серикова. Однако ЦСКА сумел отыграться усилиями Антона Слепышева. Победитель встречи определился в овертайме, где все решил бросок Бакоша. 4:3 - первая в сезоне победа "Спартака" над ЦСКА.

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