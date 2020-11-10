Столица сэкономила на покупке зимнего реагента

Предстоящая зима ожидается холоднее прошлогодней, но теплее среднестатистической. Для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах власти города закупили всего треть от обычного объема реагентов, в основном планируют использовать прошлогодние запасы. Об этом сообщил в интервью KP.Ru заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Расчеты наших специалистов говорят о том, что уровень осадков примерно будет соответствовать тем нормам, которые сложились по среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений, - сказал Бирюков. - Использовать будем в основном реагенты, оставшиеся с прошлого года. Цифра доходит примерно до 70%. Остальные 30% докупили.

Он отметил, что рассчитывать на совсем теплую зиму не приходится и надо быть готовыми к работе в таких климатических условиях, в которых находится Москва.

- У нас ежегодно зимой бывает от 60 переходов температуры через нулевые отметки. Город надо содержать в работоспособном, безопасном состоянии, - подчеркнул заммэра.