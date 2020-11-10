Туризм в Москве потерял 270 млрд рублей

Туристическая отрасль Москвы в первом полугодии этого года недосчиталась 270 миллиардов рублей. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

Российская столица, напомнила она, в 2019 году приняла более 25 миллионов туристов. В текущем году из-за коронавируса и связанных с ним ограничений гостей стало ожидаемо меньше. "За первое полугодие 2020 года столица потеряла более 6 миллионов туристских прибытий или порядка 55% совокупного турпотока, а это очень большая цифра, - рассказала Минеева. - В сравнимых с 2019 годом показателях турпотока Москва летом недополучила более 75% туристов, при этом туристы стали тратить примерно на 10-15% меньше".

Минувшим летом, добавила она, выросла популярность внутреннего туризма. С середины июня по август Москву посетили более полутора миллионов туристов. Доля путешественников из центральных регионов России, которые находятся рядом со столицей, увеличилась почти на 20% по сравнению с 2019 годом.