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10.11.2020 12:13

В Иванове открыли новую окружную дорогу

Западный обход города открыли для движения автотранспорта губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Новая четырехполосная трасса соединяет аэропорт "Иваново" с улицей Станкостроителей. Западный обход разгрузит городские магистрали, приняв на себя весь транзитный трафик в направлении Владимира и Ярославля. Время в пути для таких автомобилей сократится в два раза, подчеркнул Станислав Воскресенский. По расчетам, дорога сможет пропускать десять тысяч машин в сутки.

- Участок очень важный, в первую очередь для жителей Иванова. Это вывод транзитного трафика из города, чтоб жить спокойнее было. Благодарен строителям: и визуально, и по итогам промежуточного контроля видим, что дорога построена на совесть. На всех этапах уделено особое внимание качеству, чтобы полотно служило долго, - отметил Игорь Костюченко.

Фото: Правительство Ивановской области
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Отрезок от аэропорта до улицы Станкостроителей протяженностью 2,8 километра с двумя кольцевыми развязками стал финальной частью Западного обхода. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на строительство выделили 708 миллионов рублей. Работы на местности были проведены максимально оперативно.

- Мы готовы выполнять любые задачи, и сегодня показываем результат - от идеи строительства в феврале 2019 года до итога в ноябре 2020-го, - резюмировал Станислав Воскресенский.

Как рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Вавринчук, для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов на новой трассе установлены барьерные ограждения, интеллектуальная система управления освещением, пешеходные переходы. Здесь работает пять комплексов фиксации нарушений ПДД и 12 камер видеонаблюдения.

На одной из развязок установлена надпись "Иваново" - ее буквы украшены принтами знаменитых ивановских ситцев.

Фото: Правительство Ивановской области

На очереди - строительство Восточного обхода города. Детали проекта с ивановским губернатором обсудили представители Росавтодора и Минтранса РФ. Сейчас завершается экспертиза документации, земляные работы должны начаться в 2021 году. Также в планах - поставки троллейбусов для областного центра.

Кстати

За активное участие в строительстве автомобильной дороги "Аэропорт "Иваново" - ул. Станкостроителей" приказом Минтранса РФ награждены работники компании-подрядчика: исполнительный директор компании "Союз Автодор" Сергей Антипов, машинист экскаватора Николай Мальцев, производитель работ Алексей Ухалов. За успехи в трудовой деятельности и большой вклад в развитие дорожной отрасли благодарственными письмами губернатора Ивановской области награждены генеральный директор компании "Ивановодорпроект" Александр Борцов и машинист бульдозера предприятия "Союз Автодор" Николай Семушин.

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