В каждом втором СНТ после летнего сезона оставляют животных

Обратите внимание: с началом осени вдоль подмосковных дорог появились билборды с животными. На них - трогательные котики или щенки и надписи, от которых хочется плакать: "Мне очень страшно и холодно. Ведь ты вернешься за мной?". Эта социальная рекламная акция начата не от хорошей жизни: после каждого дачного сезона в СНТ остаются сотни животных, не взятых хозяевами в городскую жизнь.

Не пропадут?

"Брошенных собак и кошек можно встретить в каждом втором дачном поселке", - обозначает масштаб проблемы первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Чаще всего ряды бездомных пополняют животные, заведенные лишь на сезон. Приезжая на дачу на все лето, семьи с детьми охотно заводят пушистого друга, но вот нести за него ответственность после дачного сезона оказываются не готовы. А иногда дачники приезжают и со своей любимой кошечкой, но в ежедневных огородных заботах теряют за ней догляд и спустя какое-то время получают целый кошачий выводок. Осенью люди и любимая кошечка возвращаются в город, а выводок остается... "Не пропадут, - говорят дачники. - Мышек половят".

"Ну если они остаются в деревне, где как минимум половина людей живут круглый год, то, наверное, половят. А если речь идет о садовом товариществе, в котором зимой никто не живет, то несчастные животные обречены на голодную смерть", - уверена волонтер благотворительного фонда "Ласковый зверь" Лада Захарова. Но даже если предположить, что таких пустынных зимних СНТ в Подмосковье почти не осталось и кто-то все равно будет подкармливать брошенок, их судьба незавидна. Холод и полуголодное существование будут сбивать животных в стаи. А они не всегда безопасны. Года два назад такая вот стая до смерти растерзала молодого парня у деревни Курсаково в городском округе Истра.

"Большая проблема в том, что наказания за оставленных на дачах животных нет, - продолжает Захарова. - В Уголовном кодексе имеется статья 245 "Жестокое обращение с животными". Но она в данном случае не работает. Если человек мучит и избивает собаку, его можно привлечь по этой статье. А если бросает ту же собаку в одиночестве зимовать на даче - нельзя".

Неудачники

Юлия Барабаш живет в Орехово-Зуевском округе области. Она работает страховым агентом - пять дней в неделю, с 9 до 18. Три года назад на даче Юля подобрала котенка. "Он был такой красивый и ласковый - ну просто вылитый котенок Гав из детского мультика, что у меня даже мысли не возникло, что его выбросили, - рассказывает девушка. - Побежала по участкам, спрашивать, кто потерял. И одна из дачниц узнала - да это же соседский! Только вот соседи закрыли дом и уехали, уже до весны". Юля тогда оставила женщине свой номер, на случай если хозяева котика все же вернутся. И через пару недель дачница позвонила. Нет, хозяева не одумались. Нашлась еще одна пушистая брошенка.

Если собаку бросят в обжитой деревне, ей еще повезет. А если в опустевшем СНТ, тогда остается один путь - в стаю. Фото: РИА Новости

Тех двух котеек Барабаш пристроила в добрые руки. А заодно приобрела хобби, которым занимается и по сей день. Осенью она объезжает СНТ, а Орехово-Зуево ими, надо сказать, богато, и собирает зверье, от которого отказались хозяева. Сначала ездила одна. В прошлом году уже со своим парнем. А этой осенью компанию Юле и ее молодому человеку составила еще одна пара друзей. "Хотели даже волонтерское движение зарегистрировать под названием "Неудачники", но решили отложить это дело на год, чтобы собрать побольше единомышленников", - улыбается девушка.

В общей сложности в арсенале Юли Барабаш и ее друзей - пара десятков спасенных собак и кошек, две черепахи и декоративный кролик, брошенный вместе с миской в полузаколоченной собачьей будке. К слову, в этом году "улов" спасателей оказался раза в три меньше обычного - самоизоляция, внеплановые каникулы и возможность удаленной работы и дистанционного обучения поспособствовали тому, что многие решили пока не завершать дачный сезон.

Куда ведут четыре лапы

Как быть, если завтра брошенного дачного щенка или котенка встретите вы? Волонтеры не рекомендуют сразу нести найденыша домой, особенно если там есть другие питомцы. Ведь непонятно, в каком состоянии находится новое животное, привито ли оно от инфекций, здорово ли. Прежде всего нужно набрать номер круглосуточной ветеринарной поддержки: 8 (499) 130-30-10. Там подскажут, что нужно предпринять в первую очередь, и поделятся адресами и телефонами ближайших приютов для бездомных животных.

Кстати

Друг из метро

В начале ноября столичный метрополитен запустил тематический поезд "Хвосты и лапки". Он посвящен одноименному проекту по поиску хозяев для животных, которые обитают в приютах. В вагонах размещены портреты 72 собак и кошек, живущих в 15 столичных приютах. Рядом с каждым фото есть QR-код, внутри которого можно увидеть анкету питомца, прочитать про его привычки, характер и поведение. "Хвостатый" состав полгода будет ходить по Арбатско-Покровской линии. За это время организаторы акции надеются пристроить в добрые руки всех участвующих в акции питомцев.