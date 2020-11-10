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10.11.2020 14:52
Рубрика: Общество

В Московском зоопарке родился второй за год детеныш львинохвостой макаки

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В столичном зоопарке снова пополнение, на этот раз в семье львинохвостой макаки или вандеру. Об этом сообщила "РГ" пресс-служба зоопарка.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке родился детеныш альпаки Витамин

Малыш львинохвостого макака появился на свет 13 сентября. Детеныш уже окреп, ведет себя активно и даже пытается пробовать взрослую еду. Но еще до шести месяцев он будет питаться материнским молоком.

"За этот год у нас родился уже второй детеныш львинохвостого макака, - рассказали в пресс-службе. - В июле малыш появился у другой самочки - Колетты. Отец - Кай - ведет себя как настоящий глава семьи: он руководит самками, всегда первый подходит к еде или к новым незнакомым игрушкам". Малыш пока большую часть времени прячется в густой шерсти своей мамы Жоржетты. Но уже начинает обследовать вольер. Жоржетта - уже опытная мама, это ее третий детеныш. Она хорошо приняла малыша, сразу начала его выкармливать.

К слову, малыша хорошо видно за стеклом зимнего вольера. Более того, даже во время кормления, обезьяны не прячутся подальше от зрительских глаз.

Напомним, что львинохвостый макак - очень редкий вид приматов, он занесен в Красную книгу МСОП. Ежегодно популяция вандеру сокращается из-за вырубки лесов, которые являются их естественной средой обитания. Московский зоопарк уже больше 20 лет принимает активное участие в Европейской программе по сохранению вандеру в неволе.

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