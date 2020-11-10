В Москве из-за коронавируса закрываются детские центры

В столице из-за ситуации с коронавирусной инфекцией временно приостанавливают работу детские развлекательные центры. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он объяснил, что также на время вынужденно закрываются лагеря дневного пребывания, детские развлекательные центры, детские комнаты в торговых комплексах, детские уголки в ресторанах и кафе и другие аналогичные места развлечения и присмотра за детьми при условии, что они работают в зданиях.

При этом проводить развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе по-прежнему разрешается.