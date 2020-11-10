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10.11.2020 / 18:08
Текст: Сергей Бабкин

В Москве перекрыли Рублево-Успенское шоссе после падения плиты

Рублево-Успенское шоссе полностью перекрыли в районе пересечения с МКАД, сообщает городской департамент транспорта.

Перекрыть дорогу пришлось, чтобы поднять с полотна упавшую плиту - ограничитель по высоте. Такие конструкции обычно ставят для защиты инженерных сооружений. По версии источников "Интерфакса", балка упала после того, как ее задела габаритная бетономешалка.

Фото: iStock
Стали известны регионы с наименьшим числом ДТП с пострадавшими

Как уже писала "РГ", плита рухнула прямо на проезжавший мимо легковой Hyundai. Водитель и пассажир чудом остались живы. Они смогли сами выбраться из машины.

Для ликвидации последствий ЧП пришлось перекрыть и самую дорогу в районе МКАД, и съезды на нее с кольцевой автотрассы. Водителям предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами.

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