В Москве перекрыли Рублево-Успенское шоссе после падения плиты

Рублево-Успенское шоссе полностью перекрыли в районе пересечения с МКАД, сообщает городской департамент транспорта.

Перекрыть дорогу пришлось, чтобы поднять с полотна упавшую плиту - ограничитель по высоте. Такие конструкции обычно ставят для защиты инженерных сооружений. По версии источников "Интерфакса", балка упала после того, как ее задела габаритная бетономешалка.

Как уже писала "РГ", плита рухнула прямо на проезжавший мимо легковой Hyundai. Водитель и пассажир чудом остались живы. Они смогли сами выбраться из машины.

Для ликвидации последствий ЧП пришлось перекрыть и самую дорогу в районе МКАД, и съезды на нее с кольцевой автотрассы. Водителям предлагают воспользоваться альтернативными маршрутами.