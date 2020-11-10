В Москве зарегистрировано 5902 новых случая COVID-19

В столице подтверждено 5902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. За последние сутки госпитализировано 1522 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек.

14,7% среди заболевших - дети, 43,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% - от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.