Спрос на молодых специалистов на фоне пандемии серьезно упал, но осенью вакансий в Центральной России стало прибавляться. Где устроиться проще всего и какие зарплаты сулят новичкам, выясняла "РГ" с помощью аналитиков HeadHunter - крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Для тех, кто только вышел на рынок труда, нынешний год оказался очень сложным. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

В неактивном поиске

Для тех, кто только что вышел на рынок труда, коронавирусный год оказался особенно сложным. Спрос на специалистов без опыта работы снижался еще с середины 2019-го. На фоне пандемии тенденция усилилась.

По данным hh.ru, в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Подмосковья) вакансий для начинающих в январе - июне оказалось почти на 40 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом на общем рынке вакансий наблюдался девятипроцентный прирост. Похожая ситуация сложилась в Северо-Западном округе, а на Кавказе и Дальнем Востоке положение было и того хуже. В целом по стране число вакансий для молодежи уменьшилось на треть, общий же рынок просел всего на два процента.

В третьем квартале в ЦФО наметился рост числа вакансий в категории "Начало карьеры, студенты". В сентябре их было на четверть больше, чем годом ранее. В "студенческих" Воронежской и Тульской областях работодатели стали чаще предлагать работу молодежи уже в июле, а в сентябре вакансий там стало больше на 31 и 53 процента соответственно (относительно прошлого года).

Между тем активность начинающих соискателей в 2020 году заметно снизилась, отметили аналитики HeadHunter: "В период карантина, особенно в апреле и мае, молодые специалисты приостановили поиск работы. Но уже к июлю число активных резюме от таких соискателей в ЦФО стало больше на 19 процентов в сравнении с июлем 2019-го. В августе прирост составил 25 процентов, в сентябре - 33".

Молодежь из Воронежской и Тульской областей "проснулась" на месяц раньше, в июне. Вчерашние студенты начали обновлять резюме на платформе, сигнализируя работодателям о своей готовности к труду. В третьем квартале число молодых и неопытных соискателей из Воронежской области прирастало примерно на четверть каждый месяц (в сравнении с уровнем 2019-го). Туляки проявили еще большую активность: в сентябре активных резюме в категории "Начало карьеры" здесь прибавилось на 44 процента.

В разговорном жанре

Как показывает анализ вакансий на hh.ru, молодежи из ЦФО легче всего найти работу в сфере продаж. В третьем квартале к ней относилась почти каждая вторая вакансия для специалистов без опыта. Их также активно приглашают попробовать себя в консультировании, сферах транспорта и логистики, производстве, туризме, гостиничном бизнесе и общепите.

"Вчерашним студентам предлагают такие позиции: менеджер по продажам, продавец-консультант, официант, курьер, стажер в складскую группу, повар, оператор call-центра, водитель-курьер, промоутер", - рассказали рекрутеры.

Ребята из ЦФО понимают конъюнктуру рынка, половина соискателей готова начинать именно в продажах. Вакансиями для административного персонала интересовалось 40 процентов специалистов без опыта, каждый третий присматривался к сфере "Финансы, банки, инвестиции". На четвертом и пятом месте по популярности были предложения из категорий "Консультирование" и "Информационные технологии, интернет, телеком".

Стоит сказать, что "продажники" наиболее востребованы и на общем рынке труда. На такие вакансии приходится более четверти всех предложений работы, размещенных на hh.ru для Воронежской области. Спросом пользуются профессионалы в сфере производства и рабочий персонал. В топ-5 также входят строители и айтишники.

Конкуренция среди молодых специалистов в период кризиса усилилась более явно, чем на рынке в целом

Ситуационный спрос в третьем квартале 2020 года аналитики HeadHunter отметили в тех отраслях, которые сильнее других пострадали из-за коронакризиса. Так, в сфере "Туризм, гостиницы, рестораны" вакансий в июле было на 126 процентов больше, чем в июне. В конце лета их число выросло еще на 60 процентов. В сфере "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" прирост в июле составил 89 процентов к уровню предыдущего месяца, в разделе "Искусство, развлечения и массмедиа" заметное оживление началось в августе. По итогам сентября лучшую динамику по числу вакансий показали сферы "Управление персоналом, тренинги", "Банки, инвестиции, лизинг" и "Информационные технологии, интернет, телеком".

В режиме экономии

Конкуренция среди молодых специалистов в период кризиса усилилась более явно, чем на рынке в целом. По мнению аналитиков платформы, это может быть связано с тем, что "неопытные" соискатели не переставали искать работу или подработку.

Пик конкуренции среди молодежи в ЦФО пришелся на май, когда на одну вакансию для начинающих приходилось 18-19 человек. При этом в первом полугодии именно у таких соискателей были лучшие шансы на трудоустройство: за одно место боролось 10 кандидатов. Для сравнения: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области конкурс составлял около 20 человек на вакансию.

Сегодня в Центральной России на одно предложение о работе приходится до 11 активных резюме от молодых соискателей. Выше конкуренция только среди топ-менеджеров и специалистов сферы "Искусство, развлечения, массмедиа". В целом же по рынку труда такой напряженности нет. К примеру, в столице Черноземья фиксируется до пяти соискателей на одну вакансию - это умеренный уровень конкуренции, пояснила директор макрорегиона "Юг" компании HeadHunter Ирина Веретенникова:

- Но в каждой профессиональной сфере ситуация индивидуальна. В частности, острый дефицит кадров наблюдается среди рабочего персонала - здесь соотношение вакансий и резюме один к одному. В строительстве - один-два человека на место.

По данным hh.ru, студентам и выпускникам в ЦФО в третьем квартале готовы были предложить зарплату на уровне 25 тысяч рублей. Средние ожидания соискателей здесь варьируются в диапазоне от 20 до 22 тысяч. В аналогичный период прошлого года молодые специалисты Центрального округа рассчитывали на 18-20 тысяч в месяц.

В Воронежской и Тульской областях средняя предлагаемая зарплата в категории "Начало карьеры, студенты" достигает 26 тысяч рублей, ожидаемая - 25. Несмотря на кризис, ребята не настроены демпинговать. В июле - сентябре прошлого года молодые воронежцы и туляки рассчитывали получать 20-22 тысячи в месяц. Для сравнения: на общем рынке труда в Воронежской области средняя зарплата в вакансиях - 33 тысячи рублей, в резюме - от 30 до 35.

Прямая речь

Ирина Веретенникова, директор макрорегиона "Юг" компании HeadHunter:

- Серьезные сложности, с которыми столкнулись работодатели в 2020 году, привели к тому, что весной и летом выросло число соискателей с опытом работы, вынужденных искать новые варианты трудоустройства. Все они автоматически составили конкуренцию молодежи. Работодатели же сейчас не стремятся оптимизировать расходы на персонал путем найма дешевой рабочей силы. Акцент делается на подбор опытных сотрудников, которые смогут быстро дать результат. Это, конечно, усугубило ситуацию для соискателей без опыта. И если начинающему специалисту не хватает практических знаний и навыков для работы на определенной позиции, то в компании в первую очередь ожидают от него soft skills - грамотной речи, умения работать в команде, навыков делового общения и межличностной коммуникации... На начальном этапе карьеры важно уметь встраиваться в коллектив, слушать и слышать, не бояться задавать вопросы, быть самостоятельными и ответственными. В условиях перехода на удаленный или гибридный формат работы от молодежи, как и от зрелых кандидатов, часто ожидают и владения цифровыми навыками.

Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services (международная компания, предоставляющая решения по управлению персоналом):

- Интересно, что в 2020 году гораздо больше сотрудников готовы рассматривать проектную работу. В ситуации, когда будущее неопределенно, отношение к работе как к некоей константе нашей жизни уходит. Для меня было открытием, что люди с доходом, соизмеримым с пособием по безработице, все равно хотели бы где-то трудиться. Этим летом мы замечали обратный тренд, но теперь положение меняется. Без сомнения, на общий результат исследования сильно повлияли жители нестоличных городов, где безработица выше. Они согласны на любую работу, за которую им заплатят.

Кстати

Эксперты Kelly Services и "Авито Работы" во второй половине октября провели опрос о том, как изменился рынок труда после весеннего удара пандемии. В исследовании участвовало более 91 тысячи работников и соискателей из восьми федеральных округов РФ, в основном жители городов-миллионников и крупных региональных центров. Большинство респондентов отметило, что найти место с хорошей зарплатой стало сложнее. Опрошенные граждане, как правило, не опасаются рисков, связанных с COVID-19, и готовы выйти на работу при первой возможности.

Каждый третий из активных соискателей в Воронеже полагает, что компании стали предлагать более скромные зарплаты, чем годом ранее. В то же время 16 процентов сообщило, что уровень оплаты труда вырос. Большинство воронежцев рассчитывает на доход в размере от 21 до 40 тысяч рублей.

"Мы наблюдаем бум соискательской активности в вакансиях, где предполагается неполный рабочий день или свободный график, - подчеркнул управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. - Многие из тех, кто был поваром, мастером по маникюру, официантом, тренером или секретарем, сейчас вынужденно ищут варианты подработки".