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10.11.2020 13:02

Без права сноса

Исторический доходный дом сдали в аренду общественникам
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 252(8306)
В Рязани городская дума одобрила передачу в аренду региональному отделению ВООПИиК объекта культурного наследия на 49 лет за один рубль с квадратного метра. Событие для города неординарное - общественники оценивают этот шаг как своего рода прорыв в отношениях с властями.
Предстоит укрепить фундамент здания и отреставрировать фасад. Фото: WWW.ARCHRYAZAN.RU Предстоит укрепить фундамент здания и отреставрировать фасад. Фото: WWW.ARCHRYAZAN.RU
Предстоит укрепить фундамент здания и отреставрировать фасад. Фото: WWW.ARCHRYAZAN.RU

В Рязани, как и во многих других городах, остро стоит вопрос сохранения исторической застройки. Особенно трудно уцелеть образцам деревянного зодчества. И дело не только в том, что дерево менее стойко, чем камень, - главная проблема в противоречиях между теми, кто ратует за сохранение наследия, и интересами застройщиков. При этом муниципальные власти зачастую поддерживают как раз вторых.

Фото: Глеб Анфилов
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- К сожалению, для уничтожения исторической застройки воспользовались программой переселения из ветхого жилья. Расселяли и сносили только то, что приглянулось застройщикам. Очень часто под это попадали хорошие, вполне крепкие дома, - пояснил "РГ" председатель регионального отделения ВООПИК Андрей Петруцкий.

Так был уничтожен дом на Правовыбетской, 44. На месте дома архитектора Кандинова - улица Свободы, 62 - сейчас торгуют автозапчастями и автоприцепами. А ведь это архитектор, построивший красивые здания в Баку. А в Рязани попросту растоптали его память в угоду бизнесмену, который, выкупив участок, узнал, что там ничего нельзя строить выше трех этажей - и теперь место пустует.

Надо отметить, что власти все же стараются остановить этот процесс. Так, в 2017 году в Рязанской области был объявлен мораторий на снос домов, построенных до 1917 года. В борьбе за сохранение аутентичности старинного города общественников поддержал глава региона Николай Любимов - историк по образованию. В итоге в июле этого года на заседании регионального правительства центр Рязани получил статус исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры области. Таким образом под охраной оказались 254 дома. Далеко не все являются объектами культурного наследия, но это та Рязань, по которой так приятно ходить, в которую едут туристы - древний город со своей особой аурой. По словам начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Дениса Зайцева, в исторический центр вошла та часть города, которая построена по генплану 1780 года, а также часть улицы Циолковского и Первомайский проспект. Это примерно 2,3 процента от всей территории областного центра, так что развиваться у города возможность есть. Примечательно, что под охрану взяты не только сами здания и археологический культурный слой, но и культурный ландшафт, основные панорамы, а также другие компоненты исторического облика города. Впрочем, это не означает, что здесь вообще ничего нельзя строить, но все строительство и реконструкция зданий проводятся только по согласованию архитектурного облика с инспекций. Сегодня на каждый дом заведены карточки с фотографиями и словесным описанием.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- С одной стороны, мы сохраним для потомков историческое пространство в Рязани, с другой стороны, не остановим жизнь и развитие исторического центра, - прокомментировал изменения губернатор Николай Любимов.

И вот новая победа энтузиастов в - красивый деревянный дом по адресу Семинарская, 14, который они три года после расселения охраняли от вандалов и расхитителей, будет сохранен. Это "Доходный дом купца Овсянникова" - один из образцов деревянного зодчества. Он был построен на рубеже XIX-XX веков, слегка сдвинут от красной линии улицы в глубину участка, его отличие в необычной архитектуре - два угла срезаны и увенчаны башенкой с пирамидальной кровлей. Интересен и декор дома, в котором сочетаются разные виды резьбы.

- Это один из самых ярких примеров русской деревянной архитектуры в Рязани, - пояснил Андрей Петруцкий. - В 1903 году на этой улице располагались доходные дома. Их было много, и владельцы соревновались между собой в необычности архитектуры. Таким образом они пытались привлечь богатых постояльцев. Сейчас в этом уголке Рязани осталось еще пара таких зданий. Основной аргумент в пользу сноса этих зданий - жить в них невозмжно. Но и не надо в них жить - в них можно размещать те же организации дополнительного образования, например. В Рязани такой дом впервые передали общественной организации.

Как рассказал председатель регионального отделения ВООПИиК, дом не является аварийным: в нем новая кровля, хорошие перекрытия, но необходимо укрепить фундамент и отреставрировать фасад. Деньги на его реставрацию общественники намерены собрать, опираясь на Указ Президента РФ, разрешающий предприятиям передавать процент от прибыли на благотворительность. А с проектом и экспертизами им обещала помочь известный московский специалист в части реставрации исторических зданий Александра Архипова. Восстановление потребует несколько лет, потом в исторических стенах планируется открыть народную школу резьбы по дереву, швейное ателье, а на втором этаже - музей купеческого быта и истории доходных домов.

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