В столице новогоднюю подсветку включат в середине декабря

Праздничную новогоднюю подсветку столицы начнут включать с середины декабря. Об этом рассказал в интервью радио "Комсомольская правда" заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, столица входит в пятерку самых освещенных городов мира. "В этой пятерке - Нью-Йорк, Париж, Лондон, Токио и Москва, - сказал Бирюков. - Наиболее красивой она становится в новогодние праздники. Праздничную подсветку мы включаем с 15 декабря и не убираем практически до 8 марта. Город будет красивым и в этом году. Но каких-то дополнительных украшений не предвидится. Специалисты восстановили и отреставрировали прошлогодние световые конструкции. Их и будем устанавливать на бульварах, основных площадях и магистралях, на окраинах города", - сообщает сайт KP.RU.