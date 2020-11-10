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10.11.2020 21:06
Рубрика: Культура

Боевая десятка

В Туле проходит XVIII Международный фестиваль военного кино
Текст: Елена Шулепова ("Российская газета", Тула)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Под девизом "Через войну в кино - против войны в мире" проходит в Тульской области XVIII Международный фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова. В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы. Правда, его открытие в Тульской областной филармонии впервые прошло при пустом зрительном зале - в связи с пандемией он проходит одновременно в режимах онлайн и офлайн.
Первый приз фестиваля - за актерское мастерство - получил Сергей Безруков. Фото: пресс-служба правительства Тульской области Первый приз фестиваля - за актерское мастерство - получил Сергей Безруков. Фото: пресс-служба правительства Тульской области
Первый приз фестиваля - за актерское мастерство - получил Сергей Безруков. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Участников фестиваля в день открытия 9 ноября поздравил президент России Владимир Путин. "Отрадно, что ваши традиционные встречи с каждым годом укрепляют свой творческий потенциал, занимают достойное место в культурной жизни страны... И конечно, выполняют важную, ответственную миссию, содействуют воспитанию подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, уважения к героическим страницам нашей истории", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Фото: Сергей Куксин
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На открытии фестиваля, который вели Ольга Кабо и Александр Носик, был вручен первый приз - за актерское мастерство. Его получил Сергей Безруков, сыгравший в фильме "Подольские курсанты". "Очень рад, что я стал первым, кто получил такой приз на этом фестивале", - подчеркнул Сергей Безруков. И призвал чаще и больше говорить о героях войны.

Первым фильмом, демонстрировавшимся еще до официального открытия фестиваля в городе оружейников, стала картина "Калашников" режиссера Константина Буслова. В конкурсной программе пять номинаций: "Боевая десятка" (игровые полнометражные фильмы), "Битва за жизнь" (документальные фильмы), "Соколенок" (детско-юношеские и анимационные), "АКМ" (короткометражные), "Солдаты свободы" (ретроспективные фильмы). В этом году будет также два Гран-при - в номинациях "Боевая десятка" и "Битва за жизнь".

В программе игровых фильмов - "Подольские курсанты" Вадима Шмелева, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Ржев" Игоря Копылова. Свои работы также представили кинематографисты Китая, Сербии, Германии, Белоруссии, США, Великобритании, Греции, Грузии.

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