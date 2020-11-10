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10.11.2020 19:09
Рубрика: Культура

Владимир Урин: Заполнять залы меньше, чем на 50% - невозможно

Текст: Наталья Лебедева
Новость о том, что с 13 ноября, театры, кинотеатры и концертные залы смогут заполнить свои зрительные залы лишь на 25 процентов, стала большой неожиданностью для их руководителей. Как заметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, было бы лучше вообще закрыть театры, потому что иначе они понесут колоссальные финансовые и репутационные потери.

"Если эпидемиологическая ситуация того требует, было бы лучше принять решение закрыть театры. Но заполнять зал меньше, чем на 50% - невозможно", - сказал он ТАСС.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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При заполняемости в 25 процентов, объясняет Урин, возникает две большие проблемы. Во-первых, непонятно, что делать со зрителями, которые уже раскупили все билеты на декабрьские спектакли. "Каким образом мы должны сортировать зрителей у входа, кого пускать - кого не пускать?" - спрашивает он и добавляет: "Можно представить, какие скандалы у нас впереди будут".

Эта проблема влечет за собой вторую - неизбежные финансовые сложности, которые возникнут в связи с возвратом билетов. Также неясно, как театр будет покрывать свои расходы на спектакли.

"Совершенно очевидно, что при 25 процентах заполнения зрительного зала те расходы, которые мы тратим на проведение спектаклей и которые не покрывается бюджетом и субсидиями, а являются расходами за счет заработка, мы никаким образом не покроем. У нас возникнут очень серьезные финансовые убытки", - отметил Владимир Урин.

Выход из этой непростой ситуации федеральные культурные учреждения будут искать вместе с Министерством культуры РФ. По словам Урина, ГАБТ уже ведет соответствующие консультации с ведомством.

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