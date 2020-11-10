Владимир Урин: Заполнять залы меньше, чем на 50% - невозможно

"Если эпидемиологическая ситуация того требует, было бы лучше принять решение закрыть театры. Но заполнять зал меньше, чем на 50% - невозможно", - сказал он ТАСС.
При заполняемости в 25 процентов, объясняет Урин, возникает две большие проблемы. Во-первых, непонятно, что делать со зрителями, которые уже раскупили все билеты на декабрьские спектакли. "Каким образом мы должны сортировать зрителей у входа, кого пускать - кого не пускать?" - спрашивает он и добавляет: "Можно представить, какие скандалы у нас впереди будут".
Эта проблема влечет за собой вторую - неизбежные финансовые сложности, которые возникнут в связи с возвратом билетов. Также неясно, как театр будет покрывать свои расходы на спектакли.
"Совершенно очевидно, что при 25 процентах заполнения зрительного зала те расходы, которые мы тратим на проведение спектаклей и которые не покрывается бюджетом и субсидиями, а являются расходами за счет заработка, мы никаким образом не покроем. У нас возникнут очень серьезные финансовые убытки", - отметил Владимир Урин.
Выход из этой непростой ситуации федеральные культурные учреждения будут искать вместе с Министерством культуры РФ. По словам Урина, ГАБТ уже ведет соответствующие консультации с ведомством.